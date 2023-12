Meghalt Colin Burgess, az AC/DC legelső dobosa

Hetvenhét éves korában meghalt az AC/DC legelső dobosa, Colin Burgess. A halál okáról egyelőre nem osztottak meg részleteket, a banda a közösségi oldalán búcsúztatta a zenészt.

„Szomorúan hallottuk, hogy Colin Burgess távozott az élők sorából. Ő az első dobosunk, egy nagyon tiszteletreméltó zenész volt. Boldog emlékek fűznek hozzád, zúzzál békében, Colin!” – fogalmaztak a bejegyzésben.

A TMZ felidézi, a zenész 1973-ban csatlakozott a zenekarhoz, akkoriban Angus és Malcolm Younggal, Dave Evansszel és Larry Van Kriedttel zenélt együtt.

Azonban nem sokkal azután, hogy befutottak, a dobosnak távoznia kellett, mert egy 1974-es fellépésükön lerészegedett a színpadon. Colin Burgess akkor azt mondta, hogy valamit beletehettek valamit az italába, de ezt nem hitték el neki, így kénytelen volt elhagyni az AC/DC-t.

Később több dobossal is együtt dolgoztak, valószínűleg a legismertebb közülük Phil Rudd, ugyanis a leghosszabb ideig neki sikerült kitartania. Colin Burgess egyébként nem csak az AC/DC miatt volt népszerű, 1968 és 1972 között a The Masters Apprentices nevű ausztrál rockzenekarban is játszott és 1988-ban az ausztrál Hall of Fame tagja lett.