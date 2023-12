Nevetség tárgya lett az amerikai alelnök a hisztérikus röhögéseivel + videó

Az elektromos iskolabusz program ugyanakkor valószinűleg nem fog az alelnök sikeres projektjei közé tartozni, ugyanis az ilyen járműveket gyártó vállalat nemrég a nehéz piaci körülményekre hivatkozva csődvédelmet kért – számolt be róla a V4NA. A hírügynökség azt is írja, hogy Harris nem csak az iskolabuszokért rajong. Elkötelezett híve a Venn-diagrammoknak is. Ez abból is látszik, hogy amikor tudja, szóba hozza őket, legtöbbször akkor is, hogyha egyáltalán nem vágnak a témába. Rendszerint miközben a diagramm típusról beszél, Kamala Harris kéjes mosollyal az arcán köröket is mutat, ezzel bemutatva, hogy milyen is egy Venn-diagram.

Borítókép: Kamala Harris amerikai alelnök beszédet mond az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP28) kétnapos csúcstalálkozóján Dubajban 2023. december 2-án. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)