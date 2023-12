Palesztin Hatóság: nemzetközi békekonferenciát kellene összehívni

A palesztin elnök kifejtette:

Az Egyesült Államok biztosít minket afelől, hogy támogatja a kétállami megoldást, és arról is, hogy Izraelnek nem szabad megszállnia a Gázai övezetet, ott biztonsági ellenőrzést fenntartani, vagy területet sajátítani ki belőle. Viszont Amerika nem kényszeríti ki Izraeltől mindazt, amiről beszél.

– Az Izrael mellett teljes mellszélességgel kiálló Egyesült Államokat terheli a felelősség mindazért, ami jelenleg a Gázai övezetben történik. Ez az egyetlen olyan hatalom, amely el tudná érni Izraelnél, hogy hagyjon fel a háborúval, de sajnos, ezt nem teszi meg. Amerika Izrael cinkosa – fogalmazott Mahmúd Abbász. A palesztin elnök kitért arra is, hogy a Gázai övezetet teljesen újjá kell majd építeni, és ehhez erőforrásokra lesz szükség.

Gázát lerombolták, a kórházait, az iskoláit, az infrastruktúráját, az épületeit, a mecseteit elpusztították. Semmi nem maradt

– tette hozzá. Abbász elmondta, azt tervezi, hogy erőt lehel a meggyengült Palesztin Hatóságba, régóta várt reformokat vezet be, illetve parlamenti és elnökválasztást tart. Arra a felvetésre, megkockáztatná-e a választásokat úgy is, hogy azokon akár az iszlamista Hamász is győzelmet arathat, azt felelte: „az nyer, aki nyer”, demokratikus választásokat tartanának.

Borítókép: Palesztinok túlélőt mentenek ki egy izraeli légicsapásban megrongálódott lakóház romjai közül a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júnisz menekülttáborban 2023. december 7-én (Fotó: MTI/AP/Mohammed Dahman)