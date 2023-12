Szabadult a börtönből minden idők legkörmönfontabb anyagyilkosa + videók

Ennek köszönhető az is, hogy találkozhattak a countrysztárral, Miranda Lamberttel, és jótékonysági adományokat kaptak, eljutottak a Disney Worldbe, sőt Springfield mellett egy házat is kaptak a Habitat for Humanitytől.

Az ügyvéd szerint az orvosokat Dee Dee azzal tévesztette meg, hogy a lány orvosi papírjai elvesztek a Katrina hurrikánban. Amikor túl sok kérdést tettek fel neki, új orvos után nézett. A lányt állítólag többször is olyan műtéteknek vetették alá, amelyek teljesen szükségtelenek voltak, így operálták ki például helyi érzéstelenítéssel a nyálmirigyeit, de gasztroenterológiai műtéteket is végrehajtottak rajta. A nő meggyilkolását Gypsy Rose és az akkori barátja, Nicholas Godejohn együtt tervezték el.

A nőt a fiatalember egy késsel szúrta le az otthonában.

Ezért első fokon gyilkosságért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nick annyira szerelmes volt belé, és annyira megszállottja volt, hogy bármit megtett volna a lányért

– érvelt Godejohn ügyvédje, Dewayne Perry a bíróságon, mondván, ügyfele autista és manipulálták.