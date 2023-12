Szijjártó Péter a szlovák kollégájával tárgyalt

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a pozsonyi kormányalakítást csupán néhány héttel követő látogatás világosan demonstrálja, hogy a Duna mindkét partján nagy jelentőséget tulajdonítanak a kapcsolatok fejlesztésének.

Nem túlzás történelmi távlatról beszélni. Én azt gondolom, hogy Magyarország és Szlovákia kapcsolata még soha nem volt olyan jó, mint ma. Természetesen azon fogunk dolgozni a következő időszakban, hogy ez a kapcsolat még a jelenleginél is jobb legyen

– húzta alá.

Kiemelte, hogy napjaink rendkívüli kihívásai megnövelik a jószomszédi kapcsolat jelentőségét, így fontos, hogy most olyan kormány van Budapesten és Pozsonyban is, amely ebben érdekelt, ráadásul a két ország hasonlóan látja a világ előtt álló súlyos kihívások és az azokra adandó válaszok kérdését is.

Szijjártó megemlítette, hogy partnerével a legtöbb kérdésben megegyezik az álláspontjuk:

Mindkét ország békét akar Ukrajnában, mindkét ország szerint nincs megoldás a csatatéren. Mindkét ország fontosnak tartja a szuverenitás megerősítését. Támogatjuk a Nyugat-Balkán európai uniós bővítését, és ragaszkodunk ahhoz, ki jöhet ide be, kivel vagyunk hajlandók együtt élni.

– Amíg ezek a kormányok vannak hivatalban Pozsonyban és Budapesten, addig Brüsszelben mindenki biztos lehet abban, hogy mi el fogjuk utasítani a kötelező letelepítési kvótákat, és nem fogjuk engedni, hogy az országainkat illegális migránsok tömegei lepjék el – figyelmeztetett.

Arra is kitért, hogy mindkét ország erős és versenyképes Európai Unióban érdekelt, de erős tagállamokra alapozva, a nemzeti szuverenitás megőrzésével. Emellett támogatják az EU nyugat-balkáni bővítését, illetve együtt állnak ki a világ blokkosodása ellen – sorolta.

Szijjártó Péter mellett szlovák kollégája, Juraj Blanár szintén a szuverenitást emelte ki, amely egybecseng a magyar kormány véleményével.

A miniszter tudatta, hogy a szoros együttműködés az energiabiztonság erősítéséhez is hozzátesz, mindkét ország kiáll az atomenergia használata mellette.

És kiállunk amellett is, hogy csak mi magunk dönthetjük el, hogyan állítjuk össze a saját energiamixünket, abba senki nem szólhat bele, és abba sem, hogy kivel működünk együtt akkor, amikor az energiabiztonságunkat garantáljuk

– jelentette ki.

Leszögezte, éppen ezért soha nem fogadnak el olyan szankciókat, amelyek veszélybe sodornák a két ország energiaellátását, továbbá méltatta a jó magyar–szlovák csapatjátékot a legutóbbi EU-s szankciós csomag tárgyalásakor a kivételek garantálása terén.

A két miniszter megállapodott abban, hogy tovább erősítik a két ország kapcsolatait, és egy január 16-án tartandó miniszterelnöki és házelnöki szintű megbeszélés tervezetét is felvetették.

Borítókép: Szijjártó Péter találkozott a szlovák kollégájával. (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)