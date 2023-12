Tucker Carlson saját streaming-csatornát indít

Tucker Carlson, a világhírű politikai kommentátor és műsorvezető most saját streaming-csatornát indít, szúrta ki a Mandiner. A Fox News amerikai hírhálózattól távozó egykori tévés először az X közösségi platformon kezdett el hatalmas nézettségű műsorokat gyártani, most pedig úgy döntött, hogy egy saját csatornával is bővíti médiaportfólióját.

Az új csatorna TCN (Tucker Carlson Network) néven lesz majd elérhető. Carlson honlapja szerint a szolgáltatás havi 9 dollárba kerül, de havi 6 dolláros (nagyjából 3200 forintos) promóciós árral indul.

A TCN korlátlan hozzáférést biztosít Tucker Carlson öt vadonatúj műsorához, beszédéhez, filmjéhez és még sok máshoz

– írja Carlson a weboldalán.

Emellett kulisszák mögötti felvételek, dokumentumfilmek és a műsorvezetőnek feltehető heti kérdések és válaszok is elérhetőek lesznek majd a csatornán. A kínálat kapcsán Carlson weboldala számos műsort felsorol, köztük a The Tucker Carlson Interview, a The Tucker Carlson Encounter, a Tucker Carlson Uncensored és a TC Shorts.

Borítókép: Tucker Carlson az MCC fesztiválon Esztergomban (Fotó: Teknős Miklós)