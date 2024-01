Borzalom: a Hamász megölt egy magyar–izraeli túszt

A lapnak korábban Osnat Weisz nyilatkozott, akinek a 18 éves, szintén magyar–izraeli unokahúgát és édesanyját a Hamász terroristái rabolták el október 7-én a Beeri kibucból. Elmesélte, hogy először az anyjával tartotta a kapcsolatot a Hamász támadásának idején, ő mondta neki a telefonban, hogy terroristákkal van tele a kibuc. Amikor megszakadt a hívás, Osnat a 18 éves unokahúgának, Nogának üzent, aki azt írta, betörtek hozzájuk a fegyveresek, ő pedig az ágy alá bújt el.

Még mindig itt vannak, felgyújtották a házat

– üzente nagynénjének.

Két nővére túlélte a támadást, ők egy másik lakásban bújtak el. Ők is kapcsolatban voltak a húgukkal, és később elmesélték, hogy Noga nem kapott már levegőt a füsttől, ezért ki kellett menekülnie a házból az ablakon keresztül. Ám odakint a terroristák észrevették őt, és túszul ejtették – ahogyan az édesanyját, Shirit is. A Heteknek nyilatkozó nagynéni elmondta, hogy csak a szerencsének köszönheti, hogy ő maga végül az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy nem utaznak az ünnepre a bátyjához vendégségbe. Különben ő is a Hamász terrorjának áldozatául eshetett volna a gyermekekkel. Az otthont, ahova vendégségbe várták őket, porig égették a terroristák.