Egyre több szavazót csábít el a Nemzeti Tömörülés Macrontól

Új korcsoportban tört előre Franciaországban a jobboldali Nemzeti Tömörülés. Marine Le Pen és Jordan Bardella pártja már az eddig Emmanuel Macronhoz hű nyugdíjasok körében is egyre népszerűbb, derült ki egy friss közvélemény-kutatásból.

A kormányváltás és Gabriel Attal miniszterelnöki kinevezése egyelőre nem változtatta meg az európai parlamenti választásra vonatkozó várakozásokat Franciaországban, írja a The European Conservative hírportál. Az ELABE intézet január 13-án a La Tribune Dimanche számára készített felmérése megerősíti a Nemzeti Tömörülés (RN) tíz százalékpontos előnyét, a szavazók 28,5 százaléka szavazna a pártra, jóval megelőzve Emmanuel Macron Reneszánsz pártját, amely csak a szavazók 18 százalékát tudhatja maga mögött.

🔴 Avec 28,5% des intentions de vote aux #Européennes2024 selon le dernier sondage ELABE (janvier 2024), le RN creuse l’écart avec ses adversaires (+10pts avec Renaissance) et conforte sa première position !



🚀 On continue !#VivementLe9Juin pic.twitter.com/QulovIffg2 — Rassemblement National (@RNational_off) January 15, 2024

A már eddig is megfigyelhető tendencia szerint az RN továbbra is a vezető párt a 35 év alattiak körében, a mostani felmérésből azonban több figyelemre méltó változás is kitűnik.

A nyugdíjasok és a közép- és felsőosztály körében is egyre népszerűbb Marine Le Pen pártja.

A kormánypárti lista rosszul teljesít, mivel Emmanuel Macron törzstámogatóin kívül más szavazókat nehezen vonz. Továbbra is a nyugdíjasok első számú választása marad, de ez a kategória növekszik az RN szavazói körében: a 65 év felettieknek már 19 százaléka szavazna rájuk szemben a Reneszánsz 23 százalékával.

A The European Conservative hírportál rávilágít, hogy ez a változás a nyugdíjasok vásárlóerejének és az idősek személyes biztonságának csökkenésével magyarázható. Egy másik figyelemre méltó változás, hogy a közép- és felső középosztály (akik a felmérés kritériumai szerint „nehézség nélkül megélnek”) 24 százaléka most az RN-re tervezi szavazni, szemben a Reneszánsz 21 százalékával.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP / Ludovic MARIN)