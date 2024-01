A franciák kétharmada elégedetlen az ország működésével

Az új kormány összetételét is többen kritizálták Franciaországban, ezzel kapcsolatban Fejérdy kifejtette, hogy egy demokratikus országban természetesen mindenkinek jogában áll kritikát megfogalmazni a kormánnyal szemben.

Sokan nehezményezik, hogy az egész változtatásnak nagyobb füstje, mint a lángja és még inkább Macron kezébe adta gyeplőt.

Alapvetően a fontosabb tárcáknál nem került sor változtatásokra, tehát aligha mondható, hogy egy új lendülettel bíró kormányról van szó. Többen azt is szóvá teszik, hogy a női és férfi miniszterek paritására annyira adó francia elnök most ettől a szemponttól eltekintett. Magát a miniszterelnököt is kritizálják, hogy Macron „szóvivője” csupán, aligha lehet majd önálló − mondta a szakértő.

Nagy kérdés továbbá, hogy kik lesznek az új államtitkárok. Erről még nincs döntés. Az új kormány összetétele tehát egyrészt még nem teljes, így nehéz alapos véleményt mondani róla, másrészt pedig már most okot adhat a kritikára

− zárta szavait Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök beszél a párizsi Nemzeti Tengerészeti Múzeum megnyitóján 2023. november 27-én. A múzeum hat év felújítás után nyitja meg újra kapuit a látogatók elõtt. (Fotó: MTI/EPA/AP/Christophe Ena)