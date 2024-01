Giorgia Meloni: Európa és Afrika jövője összekapcsolódik

– Az afrikai országokkal folytatott együttműködés migrációs folyamatokra is kihat – nyilatkozta Meloni az olasz sajtónak a nemzetközi csúcstalálkozóra készülve. Úgy véli, lényeges előrelepések történtek a bevándorlási politikában Itáliában és Európában, amióta a jobbközép koalíciós kormány átvette az ország irányítását. Korábban a bevándorlók tagországok közötti szétosztásáról folyt a vita, most a kontinens külső határainak védelme került előtérbe, mely az olasz miniszterelnök szerint kormánya érdemének tekinthető. Megítélése szerint a Tunéziával folytatott együttműködés eredményes és példaértékű, melyet a többi afrikai állammal is el kell kezdeni.

Borítókép: Az olasz miniszterelnöki hivatal, a Chigi-palota sajtóirodájának csoportképe az Olaszország–Afrika, egy közös híd a fejlődésért című nemzetközi csúcstalálkozó résztvevőiről a római parlament felsőházi üléstermében 2024. január 29-én (Fotó: MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili)