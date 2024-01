Brüsszel nem megállítaná, hanem szervezné a migrációt

Jól láthatóan továbbra is félelem uralkodik, hogy az európai parlamenti választások után nem lesz ilyen egyértelmű fölénye a migrációpárti erőknek az európai politikában, ezért akarják ezt a kilenc jogszabályt még most ugyanabban a rohamtempóban elfogadni, ahogy a migrációs paktumnak a politikai megállapodását elfogadták. Ezzel a kilenc jogszabállyal próbálják rögzíteni minden téren és bebetonozni, hosszú távon elfogadottá tenni a migrációs paktum rendelkezéseit. Ezért is fontos mindig elmondanunk, hogy mi ezt ellenezzük és szerintünk ez egyértelműen tévút