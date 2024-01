Jeruzsálemben fog tárgyalni Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:

elmondtam új kollégámnak, hogy Magyarország elítéli az Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon indított jogi támadást: egy terrortámadást elszenvedő országot vádolni népirtással nyilvánvalóan nonszensz. Magyarország álláspontja változatlan: kiállunk Izrael önvédelemhez fűződő joga mellett.

Mint fogalmazott, Izraelt egy súlyos terrortámadás érte, rengeteg ártatlan ember halt meg a Hamász támadása nyomán. „Hisszük, hogy az egész világ érdeke, hogy a most folyó terrorellenes akciók sikerrel záruljanak annak érdekében, hogy soha többé, sehol a világon ne fordulhasson elő ilyen brutális terrortámadás” – tette hozzá a tárcavezető.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy beszéltek a túszul ejtett ártatlan emberekről is, „egyetértettünk, hogy a Hamásznak minden túszt minél előbb szabadon kell engednie. Mindent megteszünk közösen azért, hogy a még fogságban lévő izraeli–magyar kettős állampolgár is a lehető leghamarabb visszanyerhesse szabadságát”. A miniszter végül arról számolt be, hogy

Izraeli kollégájával megállapodtak, hogy konzultációnkat jövő héten Jeruzsálemben személyes találkozó keretében folytatják.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)