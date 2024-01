„Kapcsoljátok ki a tévét, Oroszország erősebb” – mondja az ukrán parancsnok + videó

Lassú az ébredés Ukrajnában, egyre többen ábrándulnak ki mindabból a hamis információáradatból, amit a kijevi elnöki iroda az államilag cenzúrázott televíziós csatornákon és internetes felületeken keresztül ömleszt. Az orosz–ukrán háború harmadik esztendejére, az egykoron szabadságszerető ukrán nép eljutott odáig, hogy a napjaink szamizdatjának is nevezhető Telegram-csatornákról és közösségi oldalakról tájékozódik, amennyiben teljes képet szeretne kapni az országban zajló eseményekről. A legnagyobb videomegosztó oldalon is bő a választék. Amit nem tiltottak még le Ukrajnában, azt meg is lehet tekinteni.