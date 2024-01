Kiderült, mi az oroszok terve a BRICS élén

Új tagok a BRICS-ben

Január elsejétől Oroszország vette át a BRICS-országok soros elnöki posztját. A TASZSZ orosz hírügynökség cikke szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, Moszkva egyéves elnöksége alatt mindent megtesz annak érdekében, hogy az öt új BRICS-tag „harmonikusan integrálódhasson a szervezet működésébe”. Ezek az országok Egyiptom, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Etiópia.

Argentína lett volna a szövetség hatodik új tagja, de december 29-én az új argentin elnök, Javier Milei hivatalosan tájékoztatta a BRICS-tagokat, hogy nem lépnek be a csoportba.

Kiemelt helyen a pénzügyi együttműködés

Moszkva a BRICS kapcsán többször is kijelentette, hogy folytatni fogja a csoport globális befolyásának kiterjesztése felé vezető utat. Oroszország prioritásai között szerepel egy közös kereskedelmi elszámolási mechanizmus létrehozása a BRICS-országokon belül.

Ivan Timofejev, az Orosz Nemzetközi Ügyek Tanácsának (RIAC) főigazgatója elmondta, hogy a pénzügyi együttműködés kiemelt napirendi pont lesz, különös tekintettel amiatt, mert példátlan szankciókat vezettek be Oroszországgal szembeni, illetve a Kína elleni büntetőintézkedések miatt is. Mindkét állam a BRICS alapító tagjai közé tartozik – írja a B92 szerb hírportál.

Senki sem tudja garantálni, hogy más országokkal szemben nem fog a Nyugat szankciókat bevezetni. Ezért a pénzügyi kapcsolatokat érintő kérdések természetesen fontos helyet foglalnak el az orosz elnökség napirendjén

– magyarázta.

Oroszország várhatóan folytatja a novemberi rendkívüli csúcson megkezdett tárgyalásokat a közel-keleti megoldásról, valamint más, a világot érintő kérdésekről, amelyeket a BRICS-országok hagyományosan megvitatnak.

Egyre többen csatlakoznának a BRICS-hez

További potenciális téma lehet 2024-ben az egyes országok mesterséges intelligencia használatának tapasztalatai – idézi a TASZSZ-t a B92.

Vlagyimir Putyin a BRICS orosz elnöksége alkalmából tartott hivatalos beszédében aláhúzta, hogy a csoport egyre több támogatót és hasonló gondolkodású embert vonz szerte a világon. Az államfő az idei prioritások között nevezte meg a viszony további elősegítését a tudomány, a csúcstechnológia, az egészségügy és az ökológia, valamint a kultúra, a sport, az ifjúsági csereprogramok és a civil közösségek terén – írja a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség.

Fontos irányelvek a szuverén egyenlőség, a saját fejlődési útválasztás tisztelete, az érdekek kölcsönös figyelembe vétele, a nyitottság, a konszenzus, a többpólusú világrend kialakításának vágya és a globális pénzügyi és kereskedelmi rendszer igazságos modellje, valamint a kollektív megoldások keresése korunk legégetőbb problémáira. A BRICS orosz elnöksége ebben a szellemben fog működni, és mottója a következő lesz: „A multilateralizmus erősítése a méltányos globális fejlődés és biztonság érdekében” – tette hozzá Putyin.

Figyelmet fordítanak idén a BRICS-partnerországok új kategóriájának véglegesítésére is. Már csak azért is, mert mintegy 30 ország jelezte csatlakozási szándékát a csoporthoz. A sajtó szerint közülük is elsőbbséget élveznek Belarusz és Kazahsztán.

Természetesen kiemelt hangsúlyt helyezünk a részt vevő országok külpolitikai koordinációjának fokozására, valamint a nemzetközi és regionális biztonságot és stabilitást fenyegető kihívásokra és veszélyekre való közös hatékony válaszkeresésre

– hangzott el a beszédben.

Moszkva egyébként már mintegy 200 különálló BRICS-rendezvényt jelentett be 2024-re, amelyek közül mintegy tíz lesz miniszteri szintű. Nyizsnyij Novgorod ad otthont a BRICS külügyminiszteri találkozójának a nyáron, míg Kazany az éves BRICS-csúcstalálkozónak októberben.

A BRICS 2006-ban alakult, és eredetileg Brazília, Oroszország, India és Kína volt a tagja. Dél-Afrika később csatlakozott.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Valerij Sarifulin)