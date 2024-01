Már evakuálnak Japánban, bármikor elérheti a szökőár az országot + videók

🚨 🇯🇵JUST IN: JAPAN HAD OVER 40 EARTHQUAKES IN TWO HOURS



(25) Noto, Ishikawa Prefecture:

- 7.6, 6.1, 5.7, 5.7, 5.2, 5.2, 5.0, 5.0, 4.9, 4.9, 4.8, 4.8, 4.6, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3, 4.3, 4.2, 4.2, 4.2, 3.9, 3.8, 3.8



(8) Off the Coast of Noto Peninsula:

- 5.6, 5.3, 5.2, 4.9, 4.8,… pic.twitter.com/QZZqMzU2Z1