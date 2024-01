Nem ment át az amnesztiatörvény a spanyol kongresszuson

Alaposan megszorították a kötelet a katalánok Pedro Sánchez szocialista (PSOE) kormányfő torkán. Nem ment át a spanyol kongresszuson az az amnesztiatörvény, amit maguk a szeparatisták követeltek, majd utasítottak vissza a keddi szavazáson. Tavaly novemberben ez a törvény volt az előfeltétele annak, hogy segítsenek Sáncheznak megtartani a miniszterelnöki széket. A kegyelmi intézkedésre végül 171 igen és 179 nem szavazatot adtak le, így egyelőre nem folytathatja útját a végleges parlamenti elfogadás felé.

A Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) napok óta fenyegette a baloldali kormánykoalíciót azzal, hogy nem fogja támogatni a törvényt, amit ők maguk erőszakoltak ki, ha annak intézkedéseit nem terjesztik ki azokra a függetlenségi mozgalomban részt vevő politikusokra, akiket a bíróságok terrorcselekmények miatt vizsgálnak. Ezzel saját volt elnöküket, Carles Puigdemont-t akarják bebiztosítani, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, de a felelősségre vonást már nem vállalta és azóta is Belgiumban bujkál.

Eredetileg úgy tűnt, hogy az amnesztiatörvény révén hamarosan hazatérhet Spanyolországba, viszont időközben terrorcselekmények miatt is vizsgálat indult ellene egyebek mellett azért, mert részt vett a Tsunami Democratic nevű politikai mozgalom megalapításában és erőszakos tiltakozásaik támogatásában.

Az egyik bíró összefüggést talált egy francia állampolgár szívleállása és a katalóniai erőszakos tüntetések között, amiért Puigdemont-t az amnesztiatörvény ellenére is felelősségre lehetne vonni.

A keddi kongresszusi szavazáson a képviselők többsége visszautasította a Junts módosító indítványát és nem terjesztették ki a törvényt a terrorcselekmények miatt vizsgált katalánokra, ami elég volt ahhoz, hogy Puigdemont pártja végül nemmel voksoljon. Pedro Sánchez kormányfő azért nem akart több teret adni zsarolóinak, mert múlt héten már belement abba, hogy a terrorizmushoz köthető bűncselekményeket két csoportra (könnyű és súlyos) ossza, ezzel pedig még több szeparatista képviselő maradhat büntetlenül.

A Brüsszel által is szemmel tartott alkotmányellenes és jogállamiságot is sértő törvény most visszakerül a kormány elé és újra fogják tárgyalni. Az eddigi tapasztalatokból kiindulva azonban a szocialista kormány várhatóan kénytelen lesz engedni a Junts-nak, ugyanis ha maga ellen fordítja őket, akkor a jelenlegi ciklusában képtelen lesz a törvénykezésre.

Sánchez az utolsó pillanatig felnőtt viselkedést kért Puigdemont pártjától és remélte, hogy a katalán republikánusokhoz (ERC) hasonlóan végül ők sem akadályozzák a törvény elfogadását. A jobboldali Néppárt (PP) azonban már a keddi vitán felhívta a kormányfő figyelmét arra, hogy

a szeparatisták túszul ejtették és megalázzák őt, ahol csak tudják.

A konzervatívak hozzátették, hogy a követelések egyre radikálisabbak lesznek mindaddig, amíg el nem jutnak odáig, hogy Katalónia elszakadását akarják majd kikényszeríteni a baloldali kormánykoalícióból. A Néppárt vezetője, Alberto Núnez Feijóo azonban közölte, hogy nem fogják hagyni, hogy a szélsőséges katalán–szocialista paktumok árát a spanyol állampolgárok fizessék meg.

Vasárnap közel százezer ember vonult fel Madridban a párt hívására, hogy követelje Sánchez lemondását és az amnesztiatörvény megsemmisítését.

