Olaszország is részt vesz a vörös-tengeri védekezőmisszióban

Antonio Tajnai olasz külügyminiszter a sajtónak nyilatkozva elmondta: céljuk, hogy a Szomália partjainál folyó kalóztevékenységek felszámolására létrehozott tengeri hadművelet mellett egy újabb európai tengeri misszió kerüljön felállításra. Arról is szólt, hogy készen állnak a parlament elé terjeszteni a kérdést, céljuk a kereskedelmi hajózás biztonságának megteremtése.

Az állampolgároknak is meg kell érteniük, hogy az olasz kereskedelem és teherszállítás került komoly veszélybe

– mondta a külügyi tárca vezetője. Arról is beszámolt, hogy elkezdődtek az egyeztetések Franciaországgal és Németországgal a kereskedelmi útvonal védelmére irányuló művelet lefektetésére. Tajani hozzáfűzte, értesítette a minisztertanács tagjait a kialakult helyzetről, és Guido Crosetto védelmi miniszterrel is egyeztetett arról, hogy a katonai védelem mellett a diplomáciai lépésekre is szükség van.

Mint mondta, bízik abban, hogy rövid időn belül életbe léphet a misszió, a kialakult krízis elhúzódása ugyanis drámai hatással lenne az olasz gazdaságra. A becslések szerint az olaszok heteken belül erőteljesen megérzik majd a krízis következményeit, mely az ország export-import forgalmának mintegy negyven százalékát kockáztatja.

A legforgalmasabb olasz kikötők immár hetek óta üresek. A Szuezi-csatornán zajló zavargások miatt ugyanis a kereskedelmi hajók kénytelenek a Vörös-tenger helyett a dél-afrikai irányba kerülni, ami plusz két hét hajózást jelent.

Giancarlo Giorgietti olasz pénzügyminiszter arról nyilatkozott az olasz lapoknak, hogy újabb inflációs láncot indíthat el Olaszországban a vörös-tengeri krízis, mivel hátrányosan érinti a kereskedelmi kikötőket. Az energiakrízis által gerjesztett infláció után most kezdtek egyensúlyba kerülni az üzemanyagárak, de ha a helyzet hónapokig elhúzódik, akkor nem kizárt, hogy Olaszországnak ismét az orosz–ukrán konfliktus kirobbanásakor kialakult ellátási nehézségekkel kell megküzdenie.

