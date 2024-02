Egy zaporizzsjai politikust akartak felrobbantani az ukránok + videó

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat azt állította, hogy megakadályozta egy „politikus meggyilkolását Zaporizzsjai területen” – jelentette az Ukrajinszkaja Pravda. Az esetről az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Közkapcsolati Központja (PRC) is tájékoztatta a TASZSZ orosz állami hírügynökséget.

„Leleplezték és elfojtották Vitalij Djatlenko orosz állampolgár tevékenységét, akit az Ukrán Biztonsági Szolgálat toborzott, és aki a 2024-es választási ciklus előtt terrorcselekményt készített elő a Zaporozsjei terület egyik politikusa ellen” – jelentette a hírügynökség. A terrorcselekményt rögtönzött robbanószerkezet felhasználásával tervezték elkövetni, a tevékenységet összehangolták és robbanóanyaggal látták el a szabotőrt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)munkatársai.

„Vitalij Djatlenko letartóztatási kísérlete során fegyveres ellenállást tanúsított a biztonságiakkal szemben, és megtorló akciókkal semlegesítették. A civilek és a rendfenntartók között nem voltak áldozatok” – közölte az FSZB. Az FSZB arról is beszámolt, hogy a férfi mozgássérültnek álcázva magát hogyan helyezett bombát egy autó alá.

A helyszín átvizsgálása során egy Makarov pisztolyt, lőszert és kilőtt töltényeket is találtak, ám a nyomozás még tart, akár büntetőeljárás is indulhat. Az esetről az ukrán híroldalak is beszámoltak: közlésük szerint amikor a férfit megpróbálták őrizetbe venni, ellenállást tanúsított, és így „semlegesítették”.