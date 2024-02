Még évtizedekig elhúzódhatnak a konfliktusok a Balkánon

Az elmúlt kevesebb, mint fél év alatt, több súrlódás is volt a két ország között. Tavaly novemberben először Belgrád utasított ki egy horvát diplomatát, arra hivatkozva, hogy az kémkedett, majd válaszlépésként Horvátország is hasonlóan tett Szerbia zágrábi nagykövetségének egyik munkatársával. Alig két hete Horvátországban egy farsangi felvonuláson egy Vucsics-bábot (és egy Putyin-bábot is) égetett el a tömeg, amiért Szerbia tiltakozó jegyzéket küldött nyugati szomszédjának.