Megálljt parancsolnak Amerikában az ukrán segélynek

Akadt, aki még azt is felvetette, hogy Mike Johnsonnak le kellene mondania, hogy utat engedjen a segélycsomag elfogadásának. Azonban még ha Johnson meg is fontolná ezt, a lépés visszafelé sülhetne el, hiszen a tavaly őszi tapasztalatok alapján a házelnök hiánya hetekre, sőt hónapokra is megakaszthatja a képviselőház munkáját.