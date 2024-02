Mélyen beágyazott a CIA Ukrajnában

A több százezer emberéletet követelő háború harmadik évébe lépve a Washington és Kijev közötti hírszerzési partnerség Ukrajna önvédelmi képességének egyik alappillére. A CIA és más amerikai hírszerző ügynökségek hírszerzési információkat szolgáltatnak a célzott rakétacsapásokhoz, nyomon követik az orosz csapatok mozgását, és segítenek a kémhálózatok támogatásában.

A partnerség azonban nem háborús teremtés, és nem is Ukrajna az egyetlen haszonélvező

– írja a The New York Times. Az amerikai lap hosszú tényfeltáró cikkben mutatja be az évtizedes együttműködést a CIA és Ukrajna között, amely mára Kijevet Washington egyik legfontosabb hírszerzési partnerévé tette a Kremllel szemben.