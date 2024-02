Orosz–ukrán háború: a megcsappant nyugati segélyek okozhatják Ukrajna vesztét?

Felidézte, néhány napja Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese már Odesszát is orosz városként emlegette, továbbá Transznisztria kapcsán is vannak „konfrontációs gondolatok”. A szakértő nem tartja kizártnak, hogy a Dnyeper folyóig is elmehetnek a keleti nagyhatalom csapatai. – Ukrán részről éppen az ellentétét látjuk: azt mondják, a négy megyét és a Krím félszigetet akarják visszafoglalni – magyarázta, hozzátéve: az ukrán célok eléréséhez hatalmas mennyiségű nyugati fegyverre lenne szükség, amely jelenleg nem áll rendelkezésre. Példaként megemlítette, az amerikaiak néhány hónapja kevesebb katonai támogatást küldenek, ugyanakkor az oroszoknak is támogatásra van szükségük – utóbbiak egyik legfontosabb partnere Észak-Korea, amelytől tüzérségi lőszereket tudnak vásárolni.

Ismét az ellentámadásban bízik Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken megosztotta háborús terveit a ­2024-es évre vonatkozóan. Elmondta, idén nemcsak védekezésre kerül sor, hanem új ellentámadásra készülnek – idézte az MTI az államfő Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúját.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő (Fotó: Milton Friedman Egyetem)

Zelenszkij ugyanakkor megjegyezte, nem könnyű feladat a védekezés sem – a tavalyi ellentámadás kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet, „a katonák életére is gondolni kell”. Ukrajna ugyanis tavaly nagy ellentámadást jelentett be tavaszra, ám nemcsak hogy hónapokat csúszott a művelet – egészen nyárig tolódott –, de korántsem tudtak akkora csapást mérni az oroszokra, mint amilyet vártak. Az őszi katonai műveletek szintén hasonló sorsra jutottak.

Az ukrán elnök azonban most azt ígérte, „lesznek meglepetések az oroszoknak”. Zelenszkij egyúttal újabb fegyvereket kért: állítása szerint erői­nek Patriot rendszerekre van szüksége, valamint nagy, legalább 300 kilométer hatótávolságú fegyverekre.

Világháború fenyegeti Európát?

Az orosz–ukrán háború temérdek változást hozott Európában, amelyek közül az egyik legjelentősebb a biztonsági helyzet átalakulása volt. Egyre több országból, különösen a balti államokból érkeztek olyan felvetések, amelyek szerint Oroszország Ukrajna után egy NATO-tagállamot is megtámadna.