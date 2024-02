Putyinnak nem állt érdekében Navalnij halála + videó

Somkuti Bálint szerint az európai politikán egyfajta düh látszódik az oroszok ellen, ami sokszor meggondolatlan és átgondolatlan cselekedetekbe hajszolja őket. Azt azonban látni kell, hogy Európa kifogyott a fegyverekből, abból amit át lehet adni Ukrajnának, tüzérségi lőszerekből, tüzérségi tartalékból, harckocsikból, úgyhogy Zelenszkij egyre nagyobb bajban van e téren is, mert Európa bármennyire is szeretne nem tud adni az Egyesült Államok viszont igen, ám amíg nem születik döntés a lebegtetett 60 milliárd dolláros segélyről addig ez a kérdés is nyitott marad.