Somkuti Bálint: Jelentős veszteségeket szenvedett Oroszország is a háború kezdetétől

Oroszország háborús veszteségei

Az orosz hatóságok kevés nyilvános nyilatkozatot tettek az orosz erők veszteségeiről. 2022 szeptemberében Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a Rosszija 1 tévécsatornának azt mondta, hogy Moszkva 5937 katonája halt meg, miközben azt állította, hogy Ukrajna több mint 60 ezer katonát veszített.

A veszteségek pontos mértéke mindkét oldalon egyértelműen a legnagyobb katonai titkok közé tartozik, mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Somkuti Bálint az MCC Geopolitikai Műhely kutatója.

A veszteségekről semmilyen megbízható információkkal nem rendelkezünk. Csak becslésekkel találkozhatunk, amelyekben érvényesülnek az egymásnak ellentmondó narratívák

– tette hozzá.

Dr. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Az orosz veszteségeket a Nyugat igyekszik felnagyítani, az ukránt pedig lekicsinyíteni. Azokra az információkra tudunk támaszkodni amelyeket megerősítettnek tekinthetünk. Az is egy jó támpont, hogy az adott időszakban ki van támadásban és ki védekezésben, mutatott rá Somkuti Bálint. Hozzátette:

Egy dolgot ki szeretnék emelni: a modern háborúkban Napóleon óta a tüzérség okozza a legnagyobb veszteséget.

A szakirodalom szerint a kézifegyverrel rendelkező katonáknak csak a 25 százaléka lő az ellenségre, és általában 2-3 százalék talál is, a veszteségek túlnyomó részét a tüzérség okozza, itt 70 százalék körüli az arány. A precíziós lőfegyverek és a felderítés javulásával ez az pedig arány tovább nőtt, mondta a hadtörténész.

Hatalmas az orosz tüzérségi fölény

Egy anonim orosz tábornok egy orosz Telegram-csatornán arról számolt be – amit azért érdemes gyanakvással kezelni –, hogy ukrán oldalon az orosz tüzérség okozta veszteség hozzávetőleg 70 százalékos, további 10 százalékot kézifegyver, 10 százalék baleset és a további 10 százalékot pedig akna okozott.

Tehát a tüzérség okozza a legnagyobb emberveszteséget, ebben pedig a háború kezdete óta az orosz fél az erősebb, hangsúlyozta Somkuti Bálint. Azt tehát leszögezhetjük, hogy a történelmi tapasztalatok és az elmondottak alapján biztos, hogy nagyobbak az ukrán veszteségek.

Oroszország valódi háborús veszteségei

A nyilvánosság számára elérhető új adatok azt mutatják, milyen súlyosan szenvedtek és szenvednek az orosz erők. A Mozhem Obyasnit független orosz sajtó megszerezte az állami duma által kiadott 2024-es költségvetési tervezetet, amelyből azt állítja, hogy ki tudta számítani Oroszország tényleges és előrejelzett veszteségeit a háborúban.

Az Oroszországi Szociális Alapból származó költségvetés egyszeri biztosítási kifizetéseket tartalmaz az aktív szolgálat során elhunyt vagy súlyosan megsérült katonaszemélyzet családjainak. Ezenkívül havi nyugdíjat folyósítanak a sérült katonáknak vagy az elhunytak hozzátartozóinak. Eszerint a 2024-es költségvetésben szereplő 16,3 milliárd rubel (több mint 168 millió dollár) majdnem kétszerese annak, mint a háború előtt volt.

Ezen adatok felhasználásával a kiadó úgy számolt, hogy egyszeri kifizetésben részesülnek 102 700 Ukrajnában elesett katona után, összesen 239 300 elesett katona után túlélő hozzátartozói nyugdíjat. A közlemény megjegyezte:

„A hatóságok előrejelzései szerint százezer orosz katona fog meghalni a [háború kezdetét] követő két éven belül.”

Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma

Oroszország 2021 áprilisában megkezdte a csapatösszevonást az ukrán határon. 2022. február közepéig csaknem 190 ezer orosz katona várakozott az ukrán határok közelében, február 24-én pedig megkezdődött a háború, melynek első napjai óta az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara napi jelentéseket tesz közzé a fronton kialakult helyzetről és az ellenség veszteségeiről. Ezen jelentések alapján Oroszország több mint 360 ezer katonát veszített Ukrajnában 2024. január 1-jéig.

Ezt a számot az elemző jelentősen eltúlzottnak nevezte.

Somkuti Bálint szerint ukrán oldalról az elmúlt két évben 250–450 ezer is lehet a veszteség, ebbe beletartoznak a halottak, a sebesültek és az eltűntek is.

A fronton elszenvedett veszteségek pótlására Oroszország továbbra is aktívan toboroz börtönfoglyokat, akik ugyanolyan feltételek mellett harcolnak, mint a szerződéses katonák.

Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma

Somkuti Bálint szerint az orosz hadsereg egy nagyon régi harcmodort alkalmaz: az ukrán front legjobban megerősített pontját támadják, és utána szó szerint felőrlik a védőket, mondta a biztonságpolitikai szakértő.

Ilyen esetekben tud érvényesülni az orosz tüzérségi fölény, ezért támadnak rendszeresen mereven védett pontokat, mint Bahmut vagy Avgyijivka.

Harcieszköz-veszteségek

Nagyon nehéz a harci eszközök veszteségeit megbecsülni, hangsúlyozta Somkuti Bálint. Kétezer-hétszáz orosz harckocsiról adnak hírt, ez azonban szerinte szintén erősen eltúlzott, ez a szám inkább 1200 és 1500 közé tehető.

Az kijelenthető, hogy a háború megindításakor egyértelműen nem volt orosz katonai fölény, hiszen az orosz erők jelentős részének máshol is kell állomásoznia így nem lehet tudni, hogy az orosz haderő mekkora részét vetették be az ukrán fronton

– tette hozzá.

Az elérhető információk szerint a több mint 23 hónapja tartó teljes körű háborúban az ukrán erőknek sikerült 23 orosz hadihajót és hajót, köztük a „Moszkvát”, az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját, valamint egy tengeralattjárót is megsemmisíteniük. Az ukrán fegyveres erők 2024-es év elejéig 329 orosz harci repülőgépet és 324 helikoptert lőttek le. Az orosz harci veszteségek között több mint 1700 cirkálórakéta és több mint 6,6 ezer harcidrón szerepel.

Somkuti Bálint szerint az orosz hadiflotta és a repülőgép-veszteségeket is abból a szempontból érdemes vizsgálni, hogy azok mennyire korlátozzák a két fél katonai képességeit. Ebből a szempontból mellékesek a számok, az a fontos, hogy a felek tudják-e az akaratukat érvényesíteni vagy nem. Úgy fogalmazott:

Az biztos, hogy az orosz fekete-tengeri hadiflotta a mai napig ellátja feladatát a veszteségek ellenére is. Ugyanez a légierőre is érvényes.

Támadásra kész a Ka–52 helikopter. A rakéták mellett ma már elengedhetetlen felszerelés a videó rögzítésére szolgáló kamera is. Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma

A jelek arra mutatnak inkább, hogy a háború megvívásához nélkülözhetetlen tüzérségi készletek, eszközök, lőszerek az ukrán oldalon vannak vészesen kifogyóban. Szovjet gyártmányú lőszert csak Bulgáriából és Romániából szerezhetnek be az ukránok, de már a nyugati harci eszközök is fogyóban vannak, már csak a karbantartás hiánya miatt is, mutatott rá Somkuti Bálint.

A jelen folyamatok fényében azt gondolom, Ukrajnának legkésőbb 2024 őszére kritikus szint alá fognak csökkenni a háború megvívására alkalmas katonai eszközei – és itt nem az élőerőre gondolok –, és akkor Oroszország lényeges katonai fölényre tesz szert.

– tette hozzá.