Svédország és Magyarország kapcsolata: fókuszban a gazdasági együttműködés

A több mint egy évszázados múltra visszatekintő svéd–magyar diplomáciai viszony az elmúlt években elsősorban a gazdasági együttműködésekre fókuszált. Herman Wrangler akkori svéd külügyminiszter 1920. november 12-én jelezte Magyarországnak a diplomáciai viszonyok kiépítésének szándékát.

A svéd–magyar kötelékek számos területre (kulturális, gazdasági és politikai) kiterjednek, ösztönözve a kétoldalú együttműködést és a tapasztalatcserét. Az utóbbi években kiemelt fókuszt kapott a gazdasági partnerség, amely főként az oktatási, technológiai és kiskereskedelmi területekre összpontosított. A diplomáciai interakciók során mindkét fél hangsúlyozza a közös európai értékeket és célokat, valamint azon törekvést, hogy közös megoldásokat találjanak olyan kihívásokra, mint például a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés.

Az Observatory of Economic Complexity adatbázisában 1995-től érhetők el a két ország közötti termékforgalmi adatok. Ahogyan az alábbi ábrán is látható, a kereskedelmi forgalom az ezredfordulót követően nőtt meg jelentősen. Az azóta eltelt bő két évtizedben az 1995–2000 közötti átlagos 300 millió dolláros importforgalom a 2,5-3-szorosára, 700–900 millió dolláros összeg közé emelkedett. A hazánkból Svédországba irányuló áruforgalom is dinamikus bővülést produkált, míg 2000-ben 259 millió dollár értékben exportáltunk a skandináv országba, addig három évvel ezelőtt már 2,07 milliárd dollár értékben.

Az elmúlt években a kétoldalú kereskedelmi együttműködés és a vállalati szektor aktivitása dinamikusan fejlődött. Az Ericsson, egy nemzetközileg működő svéd távközlési cég, már több mint száz évvel ezelőtt alapított leányvállalatot Magyarországon, és ezt követően számos népszerű svéd vállalat döntött úgy, hogy befektet az országban. Az 1989-es év kulcsfontosságú esztendő volt, amikor számos svéd társaság kezdett el üzleti tevékenységet folytatni Magyarországon. 2020-ra már megközelítőleg 180 svéd vállalat működött Magyarországon, közel húszezer munkavállalót foglalkoztatva.