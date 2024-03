A moszkvai terror kapcsán nyilatkozott lapunknak a budapesti orosz nagykövet

– Milyen vizsgálatok folynak a moszkvai terrortámadással kapcsolatban, és mennyi ideig tart maga a nyomozás?

– Mindenekelőtt szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet azoknak, akiknek a hozzátartozói vagy barátai elhunytak a március 22-i véres, barbár terrortámadásban, és mielőbbi felépülést kívánok azoknak, akik megsérültek. Sajnos az áldozatok száma továbbra is növekszik. A terrorcselekmény kitervelőinek és szervezőinek felderítésére irányuló nyomozás folyamatosan zajlik. Mint tudják, a tömeggyilkosság közvetlen elkövetőit és bűntársait letartóztatták. A bűncselekmény minden körülményét alaposan megvizsgálják, például az elkövetők szerepét és bűnösségük mértékét is. A következtetéseket pedig szakértők és kriminalisták tanulmányozzák. Hogy meddig tart a nyomozás, arról a nyomozó hatóság dönt. A vizsgálat addig tart, amíg szükséges.

– Vannak arra utaló jelek, hogy nyugati szálak is megjelennek a terrortámadás mögött?

– A vizsgálat még folyamatban van, túl korai lenne végleges következtetéseket levonni. Azt tudjuk, hogy a bűncselekményt radikális iszlamisták követték el, akiknek ideológiája ellen maga az iszlám világ is küzd. Azt is láthatjuk, hogy az Egyesült Államok különböző csatornákon próbálja meggyőzni szövetségeseit és a világ más országait arról, hogy a moszkvai terrortámadásban nincs nyoma Kijevnek és hogy a szörnyű bűncselekményt az Iszlám Állam tagjai követték el, amely be van tiltva Oroszországban. Számos kérdés továbbra is nyitott. Az egyik az, hogy kinek a hasznára válik mindez? A terrortámadás elkövetői újabb láncszemek lehetnek azoknak a sorában, akik 2014 óta az ukrán neonáci rezsim keze által háborúban állnak hazánkkal. Választ kell adnunk arra a kérdésre is: miért próbáltak a terroristák a bűncselekmény elkövetése után Ukrajnába menekülni, ki várta őket ott? Bízom abban, hogy minden kérdésre választ kapunk a különleges szolgálataink és bűnüldöző szerveink közös munkája során.

– Milyen lehetőségei vannak az Oroszországi Föderációnak a különböző forgatókönyvek esetén?

– Csak egy lehetőség lehet: megtalálni és megbüntetni mindazokat, akik részt vettek az ártatlan emberek tömeges meggyilkolásában. Ugyanakkor annak ellenére, hogy jogosan kívánjuk megbüntetni a bűncselekmény valamennyi elkövetőjét, a nyomozás rendkívül objektív és professzionális módon, minden politikai elfogultság nélkül folyik. Az ügyészek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bűnözők az orosz törvényeknek megfelelően igazságos büntetést kapjanak.

– Sokan fejezték ki részvétüket. Mit jelent az orosz nép számára, hogy a világ kiállt Oroszország mellett?

– Őszintén köszönjük Magyarország vezetésének, hogy határozottan elítélte ezt a kegyetlen terrorcselekményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök és helyettese, Lezsák Sándor, Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint a Budapesten akkreditált több mint ötven diplomáciai képviselet nagykövetei és külföldi diplomatái a nagykövetségen nyitott részvétnyilvánító könyvben hagytak üzeneteket. Ezeknek az érzéseknek adtak hangot a helyi civil szervezetek is, és – ez különösen megérintett bennünket – a magyar átlagemberek is, akik az elmúlt napokban virágokat, gyertyákat és gyermekjátékokat vittek a nagykövetség előtti emlékműhöz a szörnyű terrortámadás áldozatainak emlékére. Erről részletesen beszámoltunk a nagykövetség közösségi oldalain, ma pedig összefoglaljuk egy rövid megjegyzéssel: „Köszönjük, Magyarország!”. Oroszország népe hálás országunk minden barátjának, akik nem közömbösek, és akik kifejezték együttérzésüket és támogatásukat. Nagyon fontos számunkra, hogy érezzük ezt a támogatást, hogy érezzük, nem vagyunk egyedül a gyász órájában. Azok, akik a terrortámadást tervezték, azt remélték, hogy pánikot és viszályt keltenek társadalmunkban, de szembesültek a társadalom egységének és elszántságának megnyilvánulásával, hogy szembeszálljanak a gonosszal.

Borítókép: Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete (Fotó: Mirkó István)