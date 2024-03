Biden egyre ijesztőbb hibákat vét + videó

Légi úton küld segítséget az Egyesült Államok a háborús övezetbe – jelentette be Joe Biden amerikai elnök a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón − írta meg a The Wall Street Journal amerikai napilap. Csak épp az nem volt teljesen világos, hogy hova szánja a támogatást. A 81 esztendős államfő ugyanis kétszer is Ukrajnát említette, azonban a Fehér Ház később tisztázta, hogy valójában a Gázai övezetről volt szó – számolt be róla a Sky News amerikai hírtelevízió.

Joe Biden amerikai elnök (Fotó: AFP / Saul Loeb)

Az elkövetkező napokban csatlakozunk jordániai barátainkhoz és másokhoz, akik további élelmiszert és ellátmányt juttatnak el légi úton

– mondta Biden, hozzátéve, hogy az USA „más utakat is igyekszik majd megnyitni, beleértve egy esetleges tengeri folyosót”.

A nemrég lefolytatott hivatalos egészségügyi felülvizsgálat mindent rendben talált az idős amerikai elnöknél. Ezt azonban enyhén szólva megkérdőjelezi, hogy Bidenről szinte naponta járják be az internetet olyan videók, amelyeken épp bohócot csinál magából. Például összekeveri Kínát Oroszországgal.

Keresztülnéz Brazília elnökén.

Máskor elesik az elnöki különgép lépcsőjén vagy épp kezet fog a levegővel.

