Horváth József: Macronnak részt kellene vennie egy alapkiképzésen

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pénteken rámutatott, hogy az orosz védelmi kiadások idén elérik a GDP hét százalékát. Az orosz gazdaság már háborús alapokon működik. – A háború első évének elhibázott stratégiája után az orosz gazdaságot átállítottak a hadigazdaságra, amit az emberek is elfogadtak és ezzel pedig felpörgetik a saját gazdaságukat is. Az amerikai gazdasághoz hasonló az orosz is, így meghatározó a hadiipar. Ám az oroszok a jelenlegi ütemmel még három–öt évig tudják finanszírozni az ukrajnai háborút, szemben a nyugatiakkal, ahol ez már akadozik.

A harmadik világháborút lebegteti Macron

Emmanuel Macron francia elnök minden adandó alkalmat megragad, hogy a harmadik világháborúról beszéljen, amit az európai átlag polgárok egyáltalán nem tekintenek olyan jó ötletnek. A NATO közvélemény-kutatása szerint néhány országban, ahol a legnagyobb hiányosságok vannak, igen alacsony a támogatottsága a védelmi kiadások növelésének. Az emberek nem akarnak több pénzt adni erre a célra.

– Macron elnöktől ez egy pánikreakció, hiszen hiába hozták a szankciókat az EU-ban, nem sikerült térdre kényszeríteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt sem, sem pedig az orosz gazdaságot. Bíznak abban, hogyha háborús húrokat pengetnek, akkor talán sikerülhet.

Arról beszél a francia elnök, hogy Franciaország egy atomnagyhatalom, ám úgy tűnik, elfelejti, hogy Franciaország nem egy sziget, ha Oroszországgal oda-vissza atomcsapással fenyegetik egymást és meg is tennék azt, akkor ebből Európa sokkal rosszabbul jönne ki, mint az oroszok, már csak a területi nagyság miatt is

– mondta el a szakértő.

Horváth József kifejtette, hogy Emmanuel Macron szeretne valahogy bekerülni a történelemkönyvekbe, felmutatni valamit, és nem mellesleg nem tudni, hogy mennyire képzeli el magát valamelyik nemzetközi szövetség vezetői székébe. Az EU? A NATO? Az ENSZ? Macron elnök bármelyik széket kinézheti, ám ehhez külpolitikai sikert kell felmutatnia.

Egyszerűen, józan ésszel nem felfogható, hogy miért mond ilyeneket Macron, miközben a francia vezérkari főnök megjegyezte, jelenleg nincs elég katonájuk sem

– emelte ki a szakértő, aki szerint a józan észnek győzedelmeskednie kell. Úgy fogalmazott:

Macron nem egy katonatípus. Előbb célszerűbb lenne egy alap katonai kiképzésen részt vennie, hogy tudja, hogy egyáltalán mit követel meg az állampolgáraitól

A franciáknak sok történelmi tapasztalatuk van az oroszokkal kapcsolatban és egyik sem túl rózsás – jegyezte meg a szakértő.

Borítókép: Emmanuel Macron háborút akar (Fotó: AFP/Julien De Rosa)