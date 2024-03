Kerülő úton juttatnák el a Taurus rakétákat az ukránoknak + videó

A beszélgetésből kiderül, hogy a németek szeretnék lerombolva látni a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő kercsi hidat, és erre alkalmasnak is tartják a Taurusokat. Igaz, a kívánt hatás eléréséhez akár tíz-húsz rakétára is szükség lehet, és az egyik tiszt szerint még így sem biztos a siker – számolt be a részletekről a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilap.