Lengyelországban rátámadtak egy tüntető gazdára, kórházba kellett szállítani + videó

Több száz helyen tartanak gazdatüntetéseket Lengyelországban. A lengyel gazdaszervezetek ugyan megállapodást írtak alá a földművelésügyi miniszterrel, de ennek ellenére nem állítják le a tiltakozásokat. Főként a nagyvárosok és a gyorsforgalmi utak megközelítése nehézkes, írta a wPolityce.

Lengyel tiltakozó akciók országszerte (Fotó: Michal Karnowski)

Szerda este kilenc órakor még 169 gazdatüntetés volt országszerte – közölte az országos rendőr-főkapitányság illetékese. A hatóság egyben felszólította a demonstrációban résztvevő gazdákat, hogy tartsák be az előírásokat és a biztonsági szabályokat.

A lengyel farmerek a szomszédos Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalára is újra vámot szeretnének, amelyet az orosz invázió után megszüntettek. Szerintük az ukrán gazdálkodók olcsó importtermékekkel árasztják el az EU piacait, amivel nem tudnak versenyezni.

A szczecini gazdatüntetésen Mieczysław Jurek, a „Solidarnosc” regionális elnöke bejelentette, hogy a Szolidaritás népszavazást javasol a zöld megállapodásról és május 10-én Varsó utcáira is tüntetést hirdetett.

A Szolidaritás népszavazást fog javasolni: akarjuk-e a zöldmegállapodást vagy sem? Hadd mondják el az emberek a véleményüket!

– mondta Mieczysław Jurek, a szczecini vajdasági hivatal előtt.

Udvariasak leszünk? A nemzet türelme fogytán

– tette hozzá Jurek.

A blokád alatt egy furgon sofőrje elütött egy farmert, a férfit kórházba szállították. Az esetről készült felvételt az Agricultural Magazine tette közzé az X közösségi oldalon.

A Gdanskban tüntető gazdák Michal Kolodziejczak miniszterhelyettest figurázták ki.

A garwolini gazdák a helyi média szerint trágyát borítottak Szymon Holownia, a szejm elnökének tulajdonában lévő ingatlanra Sidra településen. A kerítésre „A lengyel vidék árulója” és „A gazdák köszönik az agyonverést” feliratú transzparenseket akasztottak. A rendőrség vizsgálja az esetet.

Donald Tusk kormánya két hangszeren játszik. Az egyik oldalon igyekszik a feldühödött gazdák reakcióit bagatellizálni, másrészt rájuk ijeszteni

– mondta Robert Telus, a Jog és Igazságosság párt volt mezőgazdasági minisztere a TV Polska műsorában, utalva a kormány gazdatüntetésekkel szembeni stratégiájára.

Megalakul a Nemzeti Gazdák Tiltakozó Bizottsága



Erős képviseletre van szükségünk a kormánnyal folytatott tárgyalásokon

– mondta Tomasz Obszanski, a Szolidaritás képviselője a wPolityce.pl portálnak. Közben a lengyel gazdák már Varsó környékén gyülekeznek.

„Nem adjuk fel. Harcolni fogunk!” – mondták az elszánt gazdálkodók a lengyel televízió riporterének.

Anna Gembicka, a PiS parlamenti képviselője szerint „a kormány kiterjesztheti az embargót az Ukrajnából származó termékekre, lezárhatja a határokat, és a kormány az, amely pénzügyi kompenzációt vezethet be és be is kell bevezetnie a gazdálkodók számára, akiknek már most hatalmas pénzügyi gondjaik vannak.”

Ministerstwo Rolnictwa ogłasza wielki sukces, że zostało podpisane porozumienie. A kto porozumienie z @CzSiekierski i @EKOlodziejczak_ podpisał? https://t.co/cYNABBI1Tg. asystent Kołodziejczaka, który ostatnio odczytywał listę, którzy rolnicy mogą wejść na spotkanie z Tuskiem‼️… https://t.co/jAF8CAR92q — Anna Gembicka (@AnnaGembicka) March 20, 2024

Nem tudni, hogy mit hoz a tárgyalás az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal, az egyes államok véleménye megoszlik

– mondta szerdán Czeslaw Siekierski, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetője, utalva az Európai Parlamentben az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatalának júniustól történő korlátozásáról szóló megállapodásokra.