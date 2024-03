Berendelték a brazíliai magyar nagykövetet Jair Bolsonaro miatt

Brazília külügyminisztériuma bekérette Halmai Miklós magyar nagykövetet, hogy magyarázatot kérjen arra, miért tölthetett két éjszakát Magyarország brazil nagykövetségén Jair Bolsonaro, a dél-amerikai ország puccskísérlettel vádolt egykori elnöke – írja a The Guardian.

Michelle és Jair Bolsonaro egy ünnepélyes ülésen vesz részt, ahol Michelle Bolsonaro átveszi a Sao Paulo Polgári címet március 25-én, hétfőn este a brazil Sao Paulo Városi Színházban (Fotó: AFP/ NurPhoto/Bruno Escolastico Sousa Silva)

Jair Bolsonaro, Brazília korábbi elnöke ellen jelenleg büntetőeljárás folyik hazájában, a gyanú szerint a 2022-es elnökválasztási vereség után puccsra készült. A volt elnök ezt követően Magyarország brazíliai nagykövetségén keresett menedéket – számolt be róla a The New York Times, amely videófelvételt is közölt erről.

A lap emlékeztetett, hogy a brazil szövetségi rendőrség február 8-án lefoglalta Bolsonaro útlevelét, és két tanácsadóját őrizetbe vette. A volt brazil elnök négy nappal később Magyarország nagykövetségén keresett menedéket. A látogatásból arra lehet következtetni, hogy Jair Bolsonaro az Orbán Viktorral ápolt jó kapcsolatát kihasználva igyekezett elmenekülni a brazil igazságszolgáltatás elől – írta a The New York Times.

Az ügy kapcsán Brazília meghallgatta Halmai Miklóst, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott brazíliavárosi nagykövetét és visszahívta magyarországi nagykövetét.

Bolsonaro állítja, nem követett el semmilyen bűncselekményt, csak politikai üldöztetés áldozata. A hírekre reagálva megerősítette, hogy a magyar nagykövetségen tartózkodott, mint mondta meghívásra tartózkodott ott. Hozzátette, van egy baráti köre bizonyos országok vezetőivel, akik aggódnak érte.

Lapunk az ügyben megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Paczolay Máté külügyi szóvivő leszögezte, „álhír, hogy Brazília visszahívta magyarországi nagykövetét.”

A brazil szövetségi rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, ami a volt elnök előzetes letartóztatásához is vezethet. Bolsonaro 2023. január 1-jéig volt Brazília elnöke, miután a 2022-es elnökválasztáson alulmaradt Lula da Silva korábbi elnökkel szemben.