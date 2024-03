Szijjártó Péter: A magyar–amerikai együttműködés egy igazi sikertörténet

Ráadásul az energiapolitika tekintetében is egyetértünk, hiszen az Egyesült Államok villamosenergia-előállításában is hatalmas szerepet játszik a nukleáris energia. Mondhatnánk azt is, hogy a világ első számú békés nukleáris hatalma az Egyesült Államok, hiszen világszerte a nukleáris úton előállított villamosenergia egy jelentős része innen, az Egyesült Államokból származik, és persze azt is tudjuk, hogy a nukleáris energia egy nagy, széles körű nemzetközi együttműködésen alapul, hiszen ha ez nem lenne így, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy tavaly Oroszország volt az első számú uránbeszállítója az Egyesült Államoknak.