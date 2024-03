Újabb megdöbbentő fejlemény a baloldali korrupciós ügyben

A Koldo névre keresztelt korrupciós ügy február végén robbant ki Spanyolországban, de a koronavírus-járvány idejére nyúlik vissza. A szocialista (PSOE) kormány akkori közlekedési minisztere, José Luis Ábalos és tanácsadója, Koldo Garcia közvetítő szerepet tölthetett be elsősorban a Kanári- és a Baleár-szigetek kormánya, valamint egy egészségügyi szolgáltatásokkal is foglalkozó cég között annak érdekében, hogy a regionális vezetők tőlük vásároljanak szájmaszkokat.

A közvetítésért cserébe Garcia tetemes mennyiségű kenőpénzt kaphatott, amit a rendőrség közlése szerint alátámaszt a férfi látványos vagyongyarapodása a vizsgált időszakban.

🔴La Fiscalía Europea abre investigación sobre los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares con la 'trama Koldo'. pic.twitter.com/Be7txp0M9N — Alexis (@Alexistwa) March 5, 2024

A spanyol csendőrség jelenleg négy kétes maszkszerződést vizsgál a szigetcsoportot érintő szálon, amelyeket 2020 áprilisa és májusa között írtak alá több mint 16 millió euró értékben. A Baleár-szigetek akkori elnökét, egyben a jelenlegi házelnököt, a szocialista Francina Armengolt nemcsak azzal gyanúsítják, hogy a Garcia-féle cégtől vásárolta meg a maszkokat, hanem felmerült az is, hogy veszélybe sodorta a szigetlakók életét azzal, hogy egy magas rangú tisztségviselő figyelmeztetése ellenére hibásnak minősített egészségügyi eszközöket vásárolt a vállalattól.

Hasonlóval gyanúsítják a Kanári-szigetek akkori szocialista elnökét, Ángel Victor Torrest is, aki jelenleg Pedro Sánchez kormányának területpolitikai tárcáját vezeti.

A gyanú szerint a kifizetéshez uniós forrásokat is felhasználhattak, ezért döntött úgy a luxemburgi székhelyű ügyészség, hogy a történtek mélyére ás. A konzervatív Néppárt (PP), amely két évvel ezelőtti feljelentésével kulcsszerepet tölt be abban, hogy a Koldo-ügy kirobbant, hétfőn hivatalos úton kérvényezte Armengol azonnali távozását a házelnöki posztról, mivel szerintük személye hiteltelenné teszi a parlament intézményét és rossz színben tünteti fel Spanyolországot.

Armengol kedd délelőtti sajtótájékoztatóján azonban közölte: hasonlóan a volt közlekedési tárcavezetőhöz, ő sem fog lemondani, mivel ártatlan, és a Baleár-szigeteken az ő idejében megkötött szerződések mindegyike törvényes volt.

Armengol imbuida por el espíritu de Mariano Rajoy , sólo ha faltado el sé fuerte Ábalos 😂 pic.twitter.com/AimzMmHo7p — ovetus ✈ (@ovetus09) March 5, 2024

A valóság az, hogy mindent megtettünk azért, hogy megmentsük és megvédjük az embereket (...) Nem fogom hagyni, hogy bemocskolják sem az én, sem a kormányom, sem azoknak a személyeknek a nevét, akik rengeteg erőfeszítést tettek azért, hogy megvédjék a spanyol állampolgárokat (...) A politika nem arról szól, hogy mindent besározunk

– fogalmazott Armengol.

A korrupciós botrány nemcsak a spanyol szigetvilágot, hanem más régiókat, valamint kormánytagokat is érinthet. Belekeveredett az ügybe a jelenlegi belügyminiszter, Fernando-Grande Marlaska, a pandémia idején az egészségügyi tárcát vezető Salvador Illa, valamint újabban az a Santos Cerdán is, aki a szocialista párt és a 2017 óta Brüsszelben bujkáló ex katalán elnök, Carles Puigdemont közti tárgyalásokat vezette.

Az ő közreműködésének köszönhető, hogy a katalán szeparatisták tavaly novemberben – alkotmányellenes ígéretekért cserébe – igennel szavaztak Pedro Sánchez miniszterlenöki beiktatására.

A szocialista párt így megtarthatta hatalmát annak ellenére, hogy a konzervatív Néppárttal szemben elvesztette a tavaly nyári előre hozott parlamenti választásokat.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az Európai Parlament (EP) elnökének a fogadására érkezik a madridi kormányfői hivatal, a Moncloa-palota bejáratába 2024. március 1-jén (Fotó:MTI/EPA/EFE/Mariscal)