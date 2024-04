A függetlenségi népszavazás megtartásával kampányolnak a katalán republikánusok

A katalán függetlenségi népszavazás megtartását ígérik választási kampányukban a republikánusok. A párt vezetője és egyben jelenlegi regionális elnök, Pere Aragonés közölte, hogy ha ismét ő nyeri meg az általa kiírt májusi előre hozott választásokat, akkor a következő ciklusban megtartja a régió elszakadásához szükséges referendumot. Hozzátette, hogy szerinte ez a lépés nem lenne alkotmányellenes, ahogy azt a központi kormány állítja, és törvénymódosítást sem kellene hozzá végrehajtani, ugyanis a spanyol alaptörvény 92. cikke lehetőséget ad erre.

Eszerint a különösen fontos politikai döntések megvitathatóak az állampolgárokkal egy konzultatív referendum keretében, viszont azt a királynak kell kiírnia azután, hogy a parlament megszavazta. A republikánus vezető azt tervezi, hogy egy nagyon egyszerű eldöntendő kérdést tesz majd fel a katalánoknak, amit már a választási kampányában közzé is tett, és így hangzik:

Akarja, hogy Katalónia független állam legyen?

A katalán elnök jelezte, hogy Katalónia függetlenségi népszavazásának megtartásához valójában csak politikai akarat szükséges, valós akadálya nincs. Pedro Sánchez miniszterelnök és a szocialista párt több tagja viszont nyomatékosította a napokban, hogy nem fognak Katalónia elszakadásáról vitát nyitni, mivel az alkotmány értelmében az ország egysége sérthetetlen. Aragonés ugyanakkor azt állítja, hogy nincs is miről tárgyalni, mivel erről már tavaly ősszel megegyeztek, amikor Sánchez újbóli miniszterelnöki beiktatása volt a cél. Ezért most azt kéri tőle, hogy ellenkezés nélkül fogadja el a republikánusok kezdeményezését.

Aragonès exige a Sánchez aceptar su propuesta de referéndum en Cataluña: "Tiene un compromiso firmado" https://t.co/Fp4lBb0Jsz — 20minutos.es (@20m) April 4, 2024

A katalánok támogatása nélkül Pedro Sánchez képtelen lett volna újra kormányt alakítani. Hogy elkerülje az új választások kiírását, egy szélsőséges paktumot írt alá a szeparatistákkal, melynek része volt az az amnesztiatörvény, amit márciusban fogadott el végleg a spanyol kongresszus. Ennek révén 2011 novemberéig visszamenőleg a katalán függetlenségi mozgalomban részt vevő összes katalán politikus amnesztiát kap, olyanok is, akik közpénzt sikkasztottak el és akiket kisebb terrorista bűncselekmények miatt vizsgálnak a hatóságok. A törvény által visszatérhet Spanyolországba az a Carles Puigdemont is, aki 2017-ben már – alkotmányellenesen – kikiáltotta Katalónia függetlenségét, majd elmenekült az országból. Mivel tudja, hogy hamarosan amnesztiát kap, saját pártja, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) színeiben ő maga is indul a választásokon a katalán elnöki székért.

Hogy a szocialisták tiltakozása a katalán referendum megtartásával szemben mennyire valós, az igencsak kérdéses, mivel pontosan ugyanígy utasították vissza a bebörtönzött katalán politikusoknak kért kegyelmet, majd az amnesztiatörvényt is, de végül a hatalom megtartása érdekében mindenre rábólintottak, így egyáltalán nem kizárt, hogy Katalónia hamarosan tényleg megtarthatja a függetlenségéhez szükséges népszavazást.

Borítókép: Pere Aragonés katalán regionális elnök (Fotó: NurPhoto via AFP/Albert Llop)