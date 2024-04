A magyar bevándorláspolitika modellként szolgál az Egyesült Államoknak

Azáltal, hogy nagyon szigorú bevándorlási politikát folytat, és a magyar állampolgárok érdekeit nézi, Magyarország megmutatta, hogy egy nagyon is felelősségteljes ország. Ez a megközelítés biztosítja népük biztonságát, de azt is, hogy megőrizhetik a hagyományaikat, azt a hagyományt, amit a nagyon is változatos és sokszínű embereik képviselnek.