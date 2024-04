Bizonyíték Brüsszelből: mindenki Orbán Viktor következő felszólalását várja

Nyugat-Európában minden szem a jövő heti Nemzeti konzervativizmus konferenciára (NatCon) szegeződik: a mértékadó The Brussels Times legolvasottabb cikke az eseménnyel kapcsolatos, hívja fel rá a figyelmet a Mandiner.

A nagy érdeklődés persze nem véletlen. Ahogy arról lapunk is beszámolt,

az eseményen olyan felszólalók lépnek a színpadra Orbán Viktor miniszterelnök mellett, mint Éric Zemmour francia elnökjelölt, Gerhard Müller német bíboros, Amichai Chikli, Izrael diaszpóraügyekért és az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős minisztere, Nigel Farage volt európai parlamenti képviselő, Suella Braverman volt brit belügyminiszter, továbbá számos befolyásos EP-képviselő, valamint díjnyertes könyvek szerzői és elismert tudósok.

Nem ez az első alkalom, hogy Európa így figyel, sőt néhány héttel ezelőtt a nemzeti konzervativizmus növekvő szerepe került a fókuszba a világ egyik legelismertebb hetilapja, a The Economist címlapján is. Az összeállításban elsősorban Donald Trump és Orbán Viktor politikáját elemezték: megállapították, hogy fontos tagjai annak a globális közösségnek, amelyet egy ideológia köt össze. „Érzik, hogy most övék a konzervativizmus, és igazuk lehet” – írták a szerzők.