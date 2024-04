Ugyanekkor volt az is, hogy Donald Tusk, az én politikai ellenségem Zelenszkijnek ötszázezer katonai sisakot, hadifelszerelést ajánlott fel. El tudják képzelni, hogy mi történt volna, ha ezt a javaslatot már akkor elfogadta volna Zelenszkij? Egy egészen más világban lennénk, és az orosz hadsereg már most a mi határainknál lenne, és egy sokkal rosszabb helyen lennénk

– tette hozzá. Megjegyezte, hogy a különböző pénzügyi korlátok miatt természetesen mindenkinek nehézségei vannak.

Az elképzelések mindig nagyon fontosak, de hogy ezeket az elképzeléseket tettekké váltsuk, ahhoz természetesen pénzre van szükség. Tudjuk azt, hogy hogyan álmodjunk nagyot, most viszont azt kell megtanulni, hogy hogyan váltsuk valóra ezeket az álmainkat. Stratégiai szinten három nagy célunk van, amit szeretnénk fenntartani vagy megvalósítani és támogatni Európában. Az egyik az az, hogy a jóléti államot megtartsuk. A második nagyon erős biztonsági és védelmi politika, és a harmadik a nagyon szigorú éghajlati célok teljesítése

– hangsúlyozta a volt lengyel miniszterelnök.

Mateusz Morawiecki nélkülözhetetlennek nevezte a biztonság- és védelempolitika fejlesztését. Mint mondta, az bEgyesült Államok nagyságrendileg 750–800 milliárd dollárt költ évente erre a célra, ehhez képest a többi NATO-tag együttesen 350–400 milliárd eurót. – Szóval egy egészen egyszerűen kimutatható hiány van – állapította meg. A Jog és Igazságosság politikusa elmondta: az európai állampolgárok egyetértenek abban, hogy az európaiaknak növelni kell a kiadásaikat ezen a területen, ugyanis ez kritikus fontosságú Európa békéje szempontjából.

Szót ejtett arról is, hogy az Egyesült Államok kongresszusa nagyon hosszú vita után jóváhagyta az Ukrajnának és Izraelnek nyújtott segélyt. Szerinte ez egy nagyon jó hír, ugyanakkor számításba kell vennünk annak a lehetőségét, hogy az Egyesült Államok jobban elköteleződik Kína és a csendes-óceáni térség irányába.

A világ ismét egy veszélyes hellyé vált, éppen ezért ma fel kell tennünk a kérdést: mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy Európát biztonságos otthonná tegyük mindannyiunk számára? És ne gondoljuk, hogy ez egy könnyű menet lesz. Ki kell harcolnunk a globális versenyben a megfelelő helyünket. Néhányan az Egyesült Államok és Kína közötti viszonyt egy elkerülhetetlen konfliktusnak látják egy domináns hatalom és egy felemelkedő hatalom között. De szeretném megkérdezni, hogy Európa ebben a geopolitikai színházban milyen szerepet játszik?

– tette fel a kérdést Morawiecki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Unió egyre jobban hasonlít az ókori Rómára, amikor a birodalom az összeomlás szélén volt. – Hasonló helyzettel nézünk most szembe. Ahogy ott is fertőzés volt és pandémia, nálunk is pandémia, migrációs válság volt – tette hozzá.

Ha Orbán Viktor nagyon bátor és meghatározó lépése nem lett volna 2015-ben, akkor már az illegális migrációs káosz közepén lennénk. Pontosan azért, mert akkoriban mindössze három miniszterelnök volt, Orbán Viktor, Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke és én magam, akik nagyon is határozottan elutasítottuk az illegális migránsok eloszlását Európa-szerte. Szóval Orbán Viktor nélkül a tömegek már mind körülöttünk lennének Európában. Most a baloldali liberálisok második próbálkozása zajlik, ami arra vonatkozik, hogy Európa békéjét és stabilitását megbontsák az óriási migrációs tömegekkel. Egészen biztos vagyok abban, hogy Európa igazi vezetői nem hagyják majd, hogy mindez megtörténjen

– húzta alá Morawiecki. Jelezte, hogy Lengyelország a GDP négy százalékát költi a védelemre, ami a legmagasabb szám az európai NATO-országok esetében. – Ezt az én kormányom tette lehetővé. A Római Birodalmat a bürokrácia vette át, és most is azt látjuk, hogy Európa a brüsszeli bürokrácia által hogyan válik egy elvesztett földdé – nyomatékosította a lengyel politikus. Mateusz Morawiecki szerint vissza kell venni a vezetést, meg kell tanulni Európát egy multipoláris világban vezetni. Szerinte erre csakis egy olyan Európa képes, amely erős nemzetállami szövetségen alapul. Mint ismertette: az uniós vezetők jelenleg egy szerződésmódosításra készülnek, amely Brüsszel felé centralizálná a hatalmat.

Borítókép: Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök felszólal a CPAC Hungary 2024 rendezvényen (Fotó: Csudai Sándor)