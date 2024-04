Harry herceg újabb pert veszített

Azt követően, hogy Harry kerceg és Meghan Markle visszaléptek hivatalos királyi teendőiktől és elköltöztek Kaliforniába, megszűnt az a joguk is, hogy az Egyesült Királyságban automatikusan rendőri védelmet biztosítsanak számukra. A herceg azt a megoldást is felvetette, hogy fedezi saját és családja biztonsági költségeit, de ezt is elutasították.