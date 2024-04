Karanténba kerültek az arzénos könyvek

A francia nemzeti könyvtár négy XIX. századi könyvet távolított el a polcairól, amelyeknek smaragdzöld borítója vélhetően arzénnel volt tele.

A könyvtár csütörtökön közölte, hogy a Nagy-Britanniában nyomtatott könyvekkel való érintkezés valószínűleg kevéssé veszélyes, de további vizsgálatok szükségesek, írta a The Guardian.

A Düsseldorfi Egyetemi és Állami Könyvtár munkatársa mintát vesz egy könyvből, amely arzénnal szennyezett lehet (Fotó: DPA/AFP /Federico Gambarini)

Karanténba helyeztük az érintett műveket, és egy külső laboratórium fogja felmérni, mennyi arzén lehet az egyes kötetekben

– közölték.

A párizsi intézmény azt követően azonosította a méreggel szennyezett köteteket, hogy amerikai kutatók felfedezték, a viktoriánus korszakban a kiadók a vegyi anyagot a könyvkötések színezésére használták. Az arzéntartalmú zöld pigmenteket párizsi zöldnek, smaragdzöldnek vagy Scheele-zöldnek nevezték egy német származású vegyész után.

A Delaware Egyetem kutatói, akik 2019 óta könyvborítók százait tesztelték nehézfémekre, a Poison Book Project részeként összeállították a potenciálisan veszélyes kötetek listáját.

Maryse Conde francia újságíró, irodalomprofesszor és írónő portréja látható a párizsi Francia Nemzeti Könyvtárban (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Ezután a francia könyvtár úgy találta, hogy több mint 16 millió kötetet tartalmazó gyűjteményében négy könyv is szerepel a listán. Köztük van Edward Hayes Írország balladáinak két kötete, amely 1855-ben jelent meg, Henry Stanley kétnyelvű antológiája 1856-ból, valamint a Királyi Kertészeti Társaság 1862–63-as könyve.

A Francia Nemzeti Könyvtár közölte, hogy a Poison Book Project a listán kívül más zöld borítású könyveket is megvizsgál. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy a szervetlen arzén bőrelváltozásokhoz és bőrrákhoz is vezethet, de nem tesz említést az azt tartalmazó tárgyakkal való érintkezésről.