Kemény fegyverkezésbe kezdtek a skandináv országok

A csomag többek között nagy hatótávolságú rakétaképességek növelését, több vadász- és cirkálórobot beszerzését, valamint felgyorsított dandárépítést, a sorkatonai szolgálat kibővítését és a tisztképzésbe történő nagy léptékű beruházást tartalmaz. A jelentés szerint a parlamenti pártok megállapodtak abban, hogy 2030-ig – folyó áron – 185 milliárd svéd koronára (6300 milliárd forint) emelik a védelmi költségvetést, írja a Svenska Dagbladet. Ez a mai szinthez képes 66 milliárd koronával, azaz több mint a 2024-es szint felével több pénz, pedig már a mostani éves büdzsé is duplája a 2020-as évhez képest, és a haderőfejlesztés sem ezzel a ciklussal kezdődik, jelenleg is úton vannak nemrégiben rendelt hadihajók és tengeralattjárók a haditengerészet számára. A most bejelentett újabb büdzséemelésnek nagy ára lesz, még a bizottság egyik tagja szerint is azzal járhat, hogy kevesebb forrás jut majd oktatásra, egészségügyre és idősellátásra.