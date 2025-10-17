Megdöbbentette a gyónási titok eltörléséről szóló törvényjavaslat a püspöki konferenciát

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) megdöbbentette, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné és amely „súlyosan ellenkezik” a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti megállapodással – közölte az MKPK.

Erdő Péter bíboros (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az MKPK Állandó Tanácsa – amelynek tagjai Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Felföldi László pécsi megyés püspök – azt írta:

a javaslat súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik.

Kitértek arra: az Egyházi Törvénykönyv 983. kánonjának 1. paragrafusa szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót „bármi okból akárcsak részben is elárulja”, az 1386. kánonjának 1. paragrafusa pedig elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik”.

Sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik

– írták.

„Hangsúlyozzuk, papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni. Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért” – fogalmaztak.