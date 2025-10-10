Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

Mindszenty AlapítványRómai Magyar AkadémiaMindszenty József

„A katolicizmus a magyarok nemzeti identitásának szerves része”

A közelmúltban boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára és Isten szolgájára, Mindszenty József bíborosra emlékeztek tudományos konferencia keretében Rómában. Az eseményre a Magyarok Nagyasszonya ünnepén került sor, mely különösen fontos a magyar közösség számára, hiszen pontosan 45 éve szentelte fel II. János Pál pápa a magyarok nemzeti kápolnáját a Szent Péter bazilika altemplomában, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 10. 9:06
Erdő Péter bíboros, prímás, Udvardy György veszprémi érsek, Kiss- Hegyi Anita a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára (Fotó: Magyar Nemzet)
Magyarország szentszéki nagykövetsége, a Római Magyar Akadémia, a Római Pápai Intézet és a Mindszenty Alapítvány együttműködésével tudományos konferenciával emlékeztek meg Mindszenty bíborosról és a közelmúltban boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. Az eseményen részt vett a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, magyar és vatikáni egyházi vezetők, a szentté avatási ügy posztulátorai, illetve a Bódi Magdi életét bemutató kötet szerzői. 

Kerekasztal beszélgetés: Don Roberto Regoli, egyetemi professzor, Takács István a veszprémi érsekség vikáriusa, Habsburg – Lotharingiai Eduárd, a Mindszenty Alapítvány elnöke, Cristiana Marinelli vatikáni posztulátor, Varga Tibor László, posztulátor (Fotó: Magyar Nemzet)
Kerekasztal-beszélgetés: Don Roberto Regoli, egyetemi professzor, Takács István, a veszprémi érsekség vikáriusa, Habsburg–Lotharingiai Eduárd, a Mindszenty Alapítvány elnöke, Cristiana Marinelli vatikáni posztulátor, Varga Tibor László posztulátor (Fotó: Magyar Nemzet)

Az eseményt Habsburg–Lotharingiai Eduárd Magyarország szentszéki nagykövete nyitotta meg, majd Erdő Péter bíboros szólt a kommunizmus üldözését elszenvedett két magyar szentéletű személy életpéldájáról. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából Kiss-Hegyi Anita államtitkár szólalt fel, aki elmondta büszkék lehetünk, hogy újabb boldoggal gazdagíthatjuk a világegyházat. A Vatikán részéről Marcello Semeraro bíboros a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa méltatta a kommunizmus mártírjait. 

A konferencia előadói közt volt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek, aki lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy május elejére tervezték Mindszenty bíboros halálának 50. és kinevezésének 80. évfordulójára emlékező eseményt. 

Ferenc pápa hirtelen halála miatt azonban a szervezők kénytelenek voltak áthelyezni a megemlékezés időpontját. 

Október 7–8-át választották, a Magyarok Nagyasszonya ünnepét, a tudományos konferencia megtartására. Erdő Péter bíboros lapunknak elmondta, hogy ez az ünnep idén Rómában különösen fontos, mert a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt kápolna, amely a magyarok nemzeti kápolnája, a Szent Péter bazilika altemplomában 45 éve került felszentelésre. Szent II. János Pál pápa szentelte föl, Lékai László bíboros úr is jelen volt, az akkori magyar egyháznak is egy különlegesen nagy ünnepe volt. 

A vatikáni konferencián a szeptember 6-án Veszprémben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára is megemlékeztek. 

A fiatalon elhunyt magyar lány helytállása, a tisztasága, az Isten és a közösség iránti segítő szeretete ma is nagyon aktuális

 – mondta a bíboros. 

Beszámolt arról is, hogy római látogatása egyben kitűnő alkalom arra is, hogy köszönetet mondjanak a Szentatyának. Udvardi érsek vezetésével Veszprémből egész katolikus delegáció érkezett a Vatikánba. A pápai kihallgatáson lehetőségük adódott, hogy a Szentatyához járuljanak és megköszönjék neki. Ez azért is fontos, mert minden boldoggá avatás bátorítást, jó példát jelent annak a hívő közösségnek, aki azt kérelmezte. Hozzáfűzte nem biztos, hogy mindenki ismeri Bódi Magdi példáját, de sokat tesznek azért, hogy minél szélesebb körben megismerjék. 

Erdő Péter bíboros kiemelte, Bódi Magdi alakja bátorítást is jelent mindannyiunk számára, hogy nem lehet olyan sanyarú, ha tetszik mostoha a sorsa az embernek, hogy ne tudjon mégiscsak példát adni a helytállásra, példát adni a reménységre és arra, hogy másokért tudjon cselekedni. 

Ebben a tekintetben Bódi Magdinak a helytállása, a tisztasága, az Isten szeretete és a többiek iránti segítő szeretete most is nagyon aktuális – zárta az interjút a magyar bíboros.

Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából Kiss-Hegyi Anita államtitkár is felszólalt az eseményen. 

Lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy a katolicizmus a magyarok nemzeti identitásának szerves része. Több mint ezer éve a magyar kultúra egyik legfontosabb alapköve.

Pont ezért a magyar nemzet már nagyon sok szentet és boldogot adott a világ egyházának és ebbe a sorba illeszkedik boldog Bódi Mária Magdolna, valamint Mindszenty József bíboros is. 

Hozzáfőzte a vatikáni konferencia lehetőséget adott arra, hogy a magyarok és a külföldiek egyaránt jobban megismerjék ennek a két szent életű magyarnak az életét. Ők példaképet jelenthetnek sokak számára ebben a küzdelemben teli világban. 

A magyar küldöttséget Udvardy György veszprémi érsek vezette. Az eseménnyel kapcsolatban lapunknak úgy nyilatkozott. Elmondta, hogy úgy szokás, hogy a boldoggá avatást követően lehetőség szerint Rómában is bemutatásra kerüljön a boldog személyisége és az a karizma, amivel az egyházat megajándékozta az Úristen egy személyen keresztül. Kiemelte, hogy külön öröm hogy ezen a konferencián nem egy személyről esett szó, hanem kettőről, hiszen Mindszenty József veszprémi püspök, későbbi bíboros volt az, aki elindította a dokumentumok gyűjtését a tanúk kihallgatását egy hónappal Bódi Mária Magdolna halálát követően. Így kerülhetett sor az ott lévő tanúk kihallgatására. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Mindszenty József bíboros volt elindítója Magdia boldoggá avatási folyamatának és arról is van dokumentumok, melyek azt igazolják, hogy már esztergomi érsekként is érdeklődött az eljárás állásáról. 

Mindszenty bíboros és Bódi Mária Magdolna alakja tehát több szálon is összekapcsolóik. Az érsek végül emlékeztetett arra, hogy külön öröm, hogy kérhetjük boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását és kérte, hogy imádkozzunk Isten tiszteletreméltó szolgája Mindszenty József bíboroshoz. 

A konferencia második részében kerekasztal konferencia keretében emlékeztek meg a két szentéletű magyarról. Részt vett Habsburg – Lotharingiai Eduárd, a Mindszenty Alapítvány elnöke, Takács István a veszprémi érsekség vikáriusa, Varga Tibor László, posztulátor, Cristiana Marinelli boldog Mária szentszéki posztulátora. A Bódi Mária Magdolna életútjáról szóló kötetet Kalinszky Balázs mutatta be. Az konferencián felszólalt és személyes tapasztalataival gazdagította az eseményt Bódi Magdi unokahúga, Bódi Mária.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, prímás, Udvardy György veszprémi érsek, Kiss- Hegyi Anita a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

