„A katolicizmus a magyarok nemzeti identitásának szerves része”

Magyarország szentszéki nagykövetsége, a Római Magyar Akadémia, a Római Pápai Intézet és a Mindszenty Alapítvány együttműködésével tudományos konferenciával emlékeztek meg Mindszenty bíborosról és a közelmúltban boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. Az eseményen részt vett a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, magyar és vatikáni egyházi vezetők, a szentté avatási ügy posztulátorai, illetve a Bódi Magdi életét bemutató kötet szerzői.

Kerekasztal-beszélgetés: Don Roberto Regoli, egyetemi professzor, Takács István, a veszprémi érsekség vikáriusa, Habsburg–Lotharingiai Eduárd, a Mindszenty Alapítvány elnöke, Cristiana Marinelli vatikáni posztulátor, Varga Tibor László posztulátor (Fotó: Magyar Nemzet)

Az eseményt Habsburg–Lotharingiai Eduárd Magyarország szentszéki nagykövete nyitotta meg, majd Erdő Péter bíboros szólt a kommunizmus üldözését elszenvedett két magyar szentéletű személy életpéldájáról. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából Kiss-Hegyi Anita államtitkár szólalt fel, aki elmondta büszkék lehetünk, hogy újabb boldoggal gazdagíthatjuk a világegyházat. A Vatikán részéről Marcello Semeraro bíboros a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa méltatta a kommunizmus mártírjait.

A konferencia előadói közt volt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek, aki lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy május elejére tervezték Mindszenty bíboros halálának 50. és kinevezésének 80. évfordulójára emlékező eseményt.

Ferenc pápa hirtelen halála miatt azonban a szervezők kénytelenek voltak áthelyezni a megemlékezés időpontját.

Október 7–8-át választották, a Magyarok Nagyasszonya ünnepét, a tudományos konferencia megtartására. Erdő Péter bíboros lapunknak elmondta, hogy ez az ünnep idén Rómában különösen fontos, mert a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt kápolna, amely a magyarok nemzeti kápolnája, a Szent Péter bazilika altemplomában 45 éve került felszentelésre. Szent II. János Pál pápa szentelte föl, Lékai László bíboros úr is jelen volt, az akkori magyar egyháznak is egy különlegesen nagy ünnepe volt.

A vatikáni konferencián a szeptember 6-án Veszprémben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára is megemlékeztek.

A fiatalon elhunyt magyar lány helytállása, a tisztasága, az Isten és a közösség iránti segítő szeretete ma is nagyon aktuális

– mondta a bíboros.