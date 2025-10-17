TrumpFicoVucicOrbán Viktor

Brüsszel hallgat, azonban van, aki gratulált Orbán Viktornak

Az Európai Unió vezetőit feltehetőleg érzékenyen érintette, hogy hazánk lesz a következő amerikai–orosz békecsúcs helyszíne. Orbán Viktor érdemeit Brüsszelből ugyan senki nem ismerte el, azonban Robert Fico szlovák miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök gratulált a magyar miniszterelnöknek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 21:59
Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
A brüsszeli vezetés egyre jobban érzi az elhibázott politika árát, miután a tegnapi napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest ad majd otthon a következő békecsúcsnak. Habár Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump találkozója kapcsán brüsszeli részről senki nem reagált, volt azonban, aki gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek. 

Orbán Viktornak volt aki gratulált, ha már Brüsszel nem akar
(Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint  Robert Fico szlovák miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök is gratulált a magyar miniszterelnöknek. 

 

Trump egyébként nemrég elárulta, hogy azért éppen hazánkra esett a választás, mert kedveli Orbán Viktort, aki szerinte kiváló vezető, hazánk pedig egy biztonságos ország. Trump hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök rendkívüli munkát végez és jó házigazdája lesz a csúcstalálkozónak. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

