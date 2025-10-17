Brüsszel hallgat, azonban van, aki gratulált Orbán Viktornak

Trump egyébként nemrég elárulta, hogy azért éppen hazánkra esett a választás, mert kedveli Orbán Viktort, aki szerinte kiváló vezető, hazánk pedig egy biztonságos ország. Trump hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök rendkívüli munkát végez és jó házigazdája lesz a csúcstalálkozónak.