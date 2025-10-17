Brüsszel hallgat, azonban van, aki gratulált Orbán Viktornak

A brüsszeli vezetés egyre jobban érzi az elhibázott politika árát, miután a tegnapi napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest ad majd otthon a következő békecsúcsnak. Habár Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump találkozója kapcsán brüsszeli részről senki nem reagált, volt azonban, aki gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök is gratulált a magyar miniszterelnöknek.