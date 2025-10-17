labdarúgó NB IIMezőkövesdBudafok

Nem a Honvéd, Vasas, Kecskemét trió: új NB I-aspiráns tört az élre

A Mezőkövesd hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Budafokot a labdarúgó NB II 10. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. Csertői Aurél csapata a 17 éves Vörös Barna második félidő eleji találatával győzte le Mészöly Géza együttesét, amely az utolsó húsz percben emberhátrányban játszott. A Mezőkövesd ezzel a tabella élére állt, egy ponttal előzi meg a vasárnap pályára lépő Honvédot és a Vasast, néggyel a hétfőn Békéscsabán vizitáló Kecskemétet. Kiélezett a harc a feljutásért.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 17. 22:04
Mezőkövesd
A Mezőkövesd a 17 éves Vörös Barna góljával nyert, és az élre állt Fotó: Mezőkövesd-Zsóry FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nehezen gyűjtötte be a kötelezőnek nevezhető három pontot Csertői Aurél csapata, de végül a Mezőkövesd csak kicsikarta a győzelmet a beszámolók szerint sok helyzetet elpuskázó vendégével szemben. A Mezőkövesd 1-0-ra győzött a Budafok ellen, s ezzel az NB II tabellájának élére állt, egyúttal nyomást helyezett a riválisokra.

A Mezőkövesd vezetőedzője, Csertői Aurél optimista volt a meccs előtt
A Mezőkövesd vezetőedzője, Csertői Aurél optimista volt a meccs előtt (Fotó: Mezőkövesd-Zsóry FC)

NB II: Önkritikus az éllovas edzője

A hat 23 éves vagy az alatti életkorú játékossal felálló Mezőkövesd az U18-as magyar válogatottba meghívott Vörös Barna találatával nyert Mészöly Géza együttese ellen, amely az utolsó húsz percben emberhátrányban játszott Fekete Máté piros lapja miatt. A labdarúgó NB II 10. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén alaposan megszenvedett a borsodi csapat, s ezt a szakvezetője sem rejtette véka alá.

– Nagyon jól játszottunk, végig uraltuk a játékot, sok helyzetet, ja, nem! 

– kezdte önkritikusan és ironikusan értékelését Csertői Aurél, a Mezőkövesd vezetőedzője. – Sajnos nem ezt tudom nyilatkozni, hanem azt, hogy talán idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek is voltak lehetőségei, nagyon indiszponáltan futballoztunk, sok hibával. A védekezésünk sem volt stabil, viszont gyönyörű gólt rúgtunk. Nagyon gyorsan el kell felejtenünk ezt a meccset!

Mezőkövesd-remények

Így vagy úgy, Csertői Aurél csapata a tizedik fellépésén a hatodik győzelmét aratta, s két döntetlen mellett két vereséget szenvedett el. Egyet a feljutásért harmadik éve harcba induló Vasas, egyet óriási meglepetésre otthon a Szentlőrinc ellen (0-3). A másodosztályú bajnokság egyharmadához érve kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok, s a Mezőkövesd egyértelműen esélyes lehet arra, hogy beleszóljon a feljutást érő első két helyezés sorsába. Jelenleg az élen áll, egy ponttal előzi meg a vasárnap Kozármislenyben pályára lépő Budapest Honvédot és a Szentlőrincet fogadó Vasast.

– Igaz, hogy nincs kimondott cél a bajnokságra vonatkozóan, de személy szerint nagyon szeretném, ha feljutó helyen tudnánk végezni. 

Ha kitart a lendületünk és nem kerülünk hullámvölgybe, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzük, az lenne az igazán nagy siker.

A feljutásra szerintem jó eséllyel pályázik még a Vasas, a Budapest Honvéd, a Kecskemét és én ideveszem a Szegedet is – latolgatta az esélyeket a minap a klub hivatalos oldalának nyilatkozó Vidnyánszky Mátyás.

A 19 éves középpályással ellentétben Csertői Aurél természetesen nem beszél feljutási esélyekről. A rutinos, 60 esztendős szakember pontosan tudja, hogy hosszú még a szezon. Persze, a tarsolyában van a recept, 2021-ben a Vasast megtréfálva az NB I-be vezette a Gyirmótot...

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer

Ezzel játszadozz Bütyök!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.