Nem a Honvéd, Vasas, Kecskemét trió: új NB I-aspiráns tört az élre

Nehezen gyűjtötte be a kötelezőnek nevezhető három pontot Csertői Aurél csapata, de végül a Mezőkövesd csak kicsikarta a győzelmet a beszámolók szerint sok helyzetet elpuskázó vendégével szemben. A Mezőkövesd 1-0-ra győzött a Budafok ellen, s ezzel az NB II tabellájának élére állt, egyúttal nyomást helyezett a riválisokra.

A Mezőkövesd vezetőedzője, Csertői Aurél optimista volt a meccs előtt (Fotó: Mezőkövesd-Zsóry FC)

NB II: Önkritikus az éllovas edzője

A hat 23 éves vagy az alatti életkorú játékossal felálló Mezőkövesd az U18-as magyar válogatottba meghívott Vörös Barna találatával nyert Mészöly Géza együttese ellen, amely az utolsó húsz percben emberhátrányban játszott Fekete Máté piros lapja miatt. A labdarúgó NB II 10. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén alaposan megszenvedett a borsodi csapat, s ezt a szakvezetője sem rejtette véka alá.

– Nagyon jól játszottunk, végig uraltuk a játékot, sok helyzetet, ja, nem!

– kezdte önkritikusan és ironikusan értékelését Csertői Aurél, a Mezőkövesd vezetőedzője. – Sajnos nem ezt tudom nyilatkozni, hanem azt, hogy talán idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek is voltak lehetőségei, nagyon indiszponáltan futballoztunk, sok hibával. A védekezésünk sem volt stabil, viszont gyönyörű gólt rúgtunk. Nagyon gyorsan el kell felejtenünk ezt a meccset!

Mezőkövesd-remények

Így vagy úgy, Csertői Aurél csapata a tizedik fellépésén a hatodik győzelmét aratta, s két döntetlen mellett két vereséget szenvedett el. Egyet a feljutásért harmadik éve harcba induló Vasas, egyet óriási meglepetésre otthon a Szentlőrinc ellen (0-3). A másodosztályú bajnokság egyharmadához érve kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok, s a Mezőkövesd egyértelműen esélyes lehet arra, hogy beleszóljon a feljutást érő első két helyezés sorsába. Jelenleg az élen áll, egy ponttal előzi meg a vasárnap Kozármislenyben pályára lépő Budapest Honvédot és a Szentlőrincet fogadó Vasast.

– Igaz, hogy nincs kimondott cél a bajnokságra vonatkozóan, de személy szerint nagyon szeretném, ha feljutó helyen tudnánk végezni.

Ha kitart a lendületünk és nem kerülünk hullámvölgybe, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzük, az lenne az igazán nagy siker.

A feljutásra szerintem jó eséllyel pályázik még a Vasas, a Budapest Honvéd, a Kecskemét és én ideveszem a Szegedet is – latolgatta az esélyeket a minap a klub hivatalos oldalának nyilatkozó Vidnyánszky Mátyás.