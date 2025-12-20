A Bajtársak DPK is elment Szegedre, Szalay-Bobrovniczky Kristóf fontos figyelmeztetést tett + videó

– Szegeden vagyunk, a legnagyobb háborúellenes gyűlésen, és itt van természetesen a Bajtársak DPK is, amely Magyarország védelmére koncentrál – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, pillanatnyilag Magyarország nehéz helyzetben van: háborús kölcsönt jegyzett az Európai Unió vezetése egy nem európai uniós tag háborújának folytatásához.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

– Ebből Magyarország, hála Istennek, a miniszterelnök harcának eredményeképpen ki tudott maradni, de a pillanat rendkívül veszélyes. Össze kell fognunk, erősnek kell lennünk és meg kell állítanunk ezt a háborút, de Magyarország mindenképpen ki fog maradni belőle. És ehhez a bajtársakra is és itt, Szegeden, mindenkire szükségünk van – fogalmazott a tárcavezető.