Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Szalay-Bobrovnicky KristófUkrajnaHáborúellenes Gyűlés

A Bajtársak DPK is elment Szegedre, Szalay-Bobrovniczky Kristóf fontos figyelmeztetést tett + videó

– Össze kell fognunk, erősnek kell lennünk és meg kell állítanunk ezt a háborút, de Magyarország mindenképpen ki fog maradni belőle – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter Szegedről jelentkezett be, ahová az általa alapított Bajtársak DPK-val érkezett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 15:53
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Szegeden vagyunk, a legnagyobb háborúellenes gyűlésen, és itt van természetesen a Bajtársak DPK is, amely Magyarország védelmére koncentrál – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, pillanatnyilag Magyarország nehéz helyzetben van: háborús kölcsönt jegyzett az Európai Unió vezetése egy nem európai uniós tag háborújának folytatásához. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

– Ebből Magyarország, hála Istennek, a miniszterelnök harcának eredményeképpen ki tudott maradni, de a pillanat rendkívül veszélyes. Össze kell fognunk, erősnek kell lennünk és meg kell állítanunk ezt a háborút, de Magyarország mindenképpen ki fog maradni belőle. És ehhez a bajtársakra is és itt, Szegeden, mindenkire szükségünk van – fogalmazott a tárcavezető.

Borítókép: A szegedi háborúellenes gyűlés (Fotó: Havran Zoltán)


