Tömegkarambol az M0-son, több kilométeres torlódásra kell számítani

Két sávot lezártak az M0-s autóúton, ahol négy gépkocsi ütközött a hárosi Duna-hídon szombat kora délután – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

Illusztráció: Súlyos baleset történt az M0-s autóúton (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Tóth Imre)

A baleset az M0-s autóút 14-15-ös kilométere között történt, a hídon hajtott egymásba négy személyautó.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítottak a járműveket. Az utasokhoz mentő érkezett. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került, emiatt két sávot lezártak.

Az Útinform azt közölte: a Nagytétény térségében történt baleset miatt a torlódás meghaladja az öt kilométert.