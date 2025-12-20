Rendkívüli

Tömegkarambol az M0-son, több kilométeres torlódásra kell számítani

Tömegkarambol az M0-son, több kilométeres torlódásra kell számítani

A katasztrófavédelem jelentette be a négyes karambolt. Jelenleg járhatatlan az M0-s.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 16:22
rendőrség
illusztráció Forrás: Pexels
Két sávot lezártak az M0-s autóúton, ahol négy gépkocsi ütközött a hárosi Duna-hídon szombat kora délután – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

20251212 Hajdúszoboszló Egy hajdúszoboszlói étteremben tartottak céges bulit, ami után egy férfit hazakísértek, majd később, amikor visszamentek hozzá, a ház előtt, egy autóban találtak rá, eszméletlen állapotban. A rendőrség és a mentők is a Csontos utcába érkeztek. A helyszínen egy 60 év körüli férfi a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére életét vesztette. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN
Illusztráció: Súlyos baleset történt az M0-s autóúton (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Tóth Imre)

A baleset az M0-s autóút 14-15-ös kilométere között történt, a hídon hajtott egymásba négy személyautó.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítottak a járműveket. Az utasokhoz mentő érkezett. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került, emiatt két sávot lezártak.

Az Útinform azt közölte: a Nagytétény térségében történt baleset miatt a torlódás meghaladja az öt kilométert.

Borítókép: Illusztráció (Pexels)


