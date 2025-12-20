Orbán Viktor: Ha bárhol megsértik a jogszabályokat, és akár gyerekek, akár felnőtt magyar emberek kárára valamit elkövetnek, a tettesek büntetésre számíthatnak

Pedofil bűncselekmények miatt 2010 előtt 80 ember volt börtönben, ma több mint 700 – jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén tartott Lázárinfón szombaton Szegeden egy néző kérdésére válaszolva. Orbán Viktor közölte: az elmúlt 15 évben több száz feljelentést tettek gyerekek rovására elkövetett bűncselekmények miatt.

Orbán Viktor Szegeden felhívta a figyelmet arra, pedofil bűncselekmények miatt 2010 előtt 80 ember volt börtönben, ma több mint 700 (Fotó: Havran Zoltán)

Mint fogalmazott, sosem tudja megígérni, hogy ebben az országban mindig mindenki jól fog viselkedni, még azt sem, hogy mindig minden pillanatban minden állami intézmény jól fog működni.

Egy dolgot tud ígérni, ha bárhol megsértik a jogszabályokat, és akár gyerekek, akár felnőtt magyar emberek kárára valamit elkövetnek, a tetteseket fülön fogják és meg fogják büntetni, „az »elromlott intézményeket« meg ki fogjuk javítani”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A javítóintézetekről elmondta, hogy minden félrecsúszott gyerekélet megérinti az embert. Olyan félrecsúszott gyermekéletekről van szó, akik bűncselekményt követtek el.

Fogvatartottak, csak nem egy börtönben, hanem egy javítóintézetben. Megjegyezte, hogy a bűnelkövetők áldozatairól és azok szüleiről senki nem szól most. Mint mondta, ha nem rendelik a javítóintézeteket a büntetés-végrehajtás alá, és a kérdést nem rendőri logikával kezelik, akkor mindig baj lesz. Rendet kell tenni – húzta alá. Lázár János a téma kapcsán hangsúlyozta: felszámolták a gyermekszegénységet, és minden gyermeknek esélyt biztosítanak.