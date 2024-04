Kocsis Máté: A szuverenitás ellensége a nyílt társadalom

A szuverenitás ellensége elsősorban a nyílt társadalom, erről beszélt Kocsis Máté a CPAC Hungary 2024 rendezvény első napján. A Fidesz frakcióvezetője szerint a szuverenisták ellenfelei pedig a nyílt társadalom hívei.

Mondhatjuk, hogy ők alkotják a globalisták radikális szárnyát. A nyílt társadalom szókapcsolat elsőre hamis érzületet kelt. Szépen hangzik, miközben ideológiája egy gyarmatosítási program, egy konkrét társadalmi, gazdasági és kulturális cselekvési terv, amely azt hirdeti magáról, hogy erőszakmentes, pacifista, korlátlan szabadságjogokkal ruházza fel az egyént, és követői az anyagi és szellemi javakhoz egyenlő arányban hozzáférhetnek

– tette hozzá. A kormánypárti politikus leszögezte, hogy épp az ellenkezőjét hozza magával, a pacifizmus helyett békétlenséget és háborút, az egyének szabadsága helyett szűkülő perspektívákat, elvesztett jogokat, a nemzeti közösségeknek pedig önfeladást és alárendeltséget.

Kocsis Máté szerint ezzel az uralkodásra törekvő nézettel arra kényszerítik a nemzeteket, hogy mondjanak le az életképességükről és lényegében számolják fel magukat. Mint fogalmazott: a nyílt társadalom valójában nem kulturális és tudástranszfer, nem szabadkereskedelem, nem szövetségi szisztéma, hanem armada és puska nélküli gyarmatosítás, így mindent és mindenkit, ami és aki szembeszáll ezzel, populistának, autoriternek, diktatórikusnak minősítenek. A nyílt társadalom következményei Kocsis Máté szerint ugyanakkor sokkal súlyosabbak a gyarmatosítás következményeinél.

A régi gyarmatosítók, a régi birodalmak katonailag és nyers erővel fenntartott rendet hoztak létre az ellenőrzésük alá került területeken, azzal a céllal, hogy megszerezzék és uralják az erőforrásokat, de legtöbbször nem várták el a teljes kulturális és társadalmi önfeladást, inkább az egyszerű utat választották, fegyverrel küzdötték le az ellenállást

– tette hozzá. – Az ajánlatuk az, hogy szakadjunk el a nemzetünktől, a hitünktől, mondjuk fel a szolidaritást, amely a kisebb-nagyobb közösségeinkhez köt, bizonytalanodjunk el a nemi önazonosságunk terén, és tegyük ki a gyermekeinket a talajt vesztett társadalom tagjai közé, hisz higgyük el, hogy neki jó lesz egy NGO is apukának és anyukának – mondta.

Következésképpen tehát le kell mondani a szuverenitásunkról és cserébe felszabadítanak mindannyiunkat valamennyi társadalmi felelősségünk és kötelezettségünk alól, és indulunk a nyílt társadalomba

– jelentette ki Kocsis Máté. Majd így folytatta:

Szerintünk ha az egyén elveszíti nemzetét, akkor nem szabad lesz, hanem földönfutó. Olyan, akit felhasználhatnak bármire, mert elveszíti cselekvési képességeinek legjavát. Szerintünk ebből világosan következik, hogy aki harcol nemzete szuverenitásáért, az végső soron a saját biztonságáért is harcol. Szerintünk viszont, ha egy nemzet fokozatosan elveszti a szuverenitását, akkor nem tudja megvédeni a tagjait sem

– jegyezte meg. Leszögezte, hogy a globális konfliktusok olyanok biztonságát is veszélyeztetik, akik abból ki is maradhattak volna. Kiemelte, hogy az erős, szuverén nemzetek lokalizálhatják a háborúkat. – Ha egy ország nem tesz meg mindent szuverenitása megvédéséért, akkor elárulja és bajba keverheti polgárait. Ha vereséget szenvedünk a globalistákkal, a nyílt társadalom hívőivel szemben, akkor soha többé nem lehet már visszaállítani a nemzeti szuverenitást, és abból baj lesz.

Fotó: Kurucz Árpád

Akkor már nem lesz mód visszavágóra, de arra sem, hogy újra pályára lépjünk, ugyanis a globalista változás villámgyorsan megy végbe és visszafordíthatatlan lesz

– húzta alá a Fidesz frakcióvezetője. Mint mondta, foggal-körömmel ragaszkodnunk kell szuverenitásunk falának minden egyes téglájához. – Konkrétan pedig egy újabb győzelemmel júniusban erősítenünk kell a hitet a velünk együtt gondolkodókban, hogy nemzeti és szuverenista politikával is lehet választást nyerni. Erről szól 2024 tavaszán a magyar jobboldal szuverenista politikája – tette hozzá. Leszögezte, hogy elég gondot hoz Magyarországra Soros György hálózatának ténykedése.

Nálunk történt azért valami 2022-ben, amiről szükséges beszélnünk. Politikai ellenfeleink tehetetlenségük orvoslására olyan eszközökhöz nyúltak, amilyenekhez nem kellett volna. Külföldi pénzből akartak belföldi hatalomra szert tenni. Erre 1990 óta nem volt példa. Úgy is mondhatnám, senki nem merte megtenni, még Horn Gyula sem

– fogalmazott Kocsis Máté, majd gúnyosan hozzátette:

A mostaniak megtették, s amikor lebuktak, tagadták. Amikor már nem lehetett tagadni sem, kitalálták, hogy ezek csak amerikai mikroadományok. Valahol Texas legmélyén egy kis farmon Mary és az öreg Steve egymásra néztek, elővették a befőttesüvegből a halloweenre félretett dollárjaikat, és úgy döntöttek, hogy ezt a magyar baloldal pártjainak mégiscsak el kellene küldeniük a demokratikus kultúra helyreállítása érdekében. Jól gondolják, nem így történt. Tényleg nem ez történt. Az történt ugyanis, hogy a nyílt társadalom fő spekulánsa saját céljai elérése érdekében megvette parlamentünk baloldalát, ők pedig eladták magukat, amikor kormányoztak, a nemzet vagyonát adták el, ellenzékből meg magukat jobb híján. Ők kerültek most külföldi kézbe. Csak őket nem fogjuk visszavásárolni. Esetleg váltságdíjat elfogadunk értük.

Szót ejtett arról is, hogy törvényeket alkottak, mert tisztában vannak vele, hogy a globalisták nem fogják feladni. –Ha kell, újabb figurákat vásárolnak, olyanokat, akiknek fontos a pénz. Ma is van egy ilyen hófehér ingben. De bármeddig is folytatják a nyílt társadalom eszméjének végrehajtói, bármelyik honfitársunkat is veszik meg, mi harcolni fogunk velük, úgy döntöttünk. Mert ez van a magyar génekben – húzta alá a frakcióvezető. Jelezte, hogy ha kell, újra törvényeket alkotnak, mert a nemzeti szuverenitás Magyarország megújuló erőforrása, amiről semmiképpen nem mondhatna le. – Foggal-körömmel fogunk küzdeni, mint mondtam, addig, amíg a rémálomból egy szép történet nem lesz, melyben a szuverenisták addig éltek, míg a globalisták meg nem haltak – zárta beszédét a frakcióvezető.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Kurucz Árpád)