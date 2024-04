Lefejezte a saját apját, majd az autósok elé dobta a fejét + videó

„Egy emberi fej van az úton” – így hangzott a szemtanúk vérfagyasztó rendőrségi bejelentése hétfő este, miután egy emberi fejet láttak meg az N-630-as úton, az észak-spanyolországi Oviedótól (Asturias) 10 km-re lévő Soto de Ribera mellett.

🔴 | Un hombre decapita a su padre y lanza la cabeza contra los coches en una glorieta junto a Oviedo



El presunto homicida, de 46 años, se abalanzaba ensangrentado a los vehículos y jugaba con los restos como si fuesen una pelota de fútbol pic.twitter.com/hZC1K6ymSX — El Periódico (@elperiodico) April 9, 2024

Egy megtébolyult 46 éves férfi lefejezte a saját apját, majd a fejét az autósok elé dobta egy körforgalomban, végül több arra járó kocsi szélvédőjébe is belevágta a gyilkossághoz használt baltát. Szerencsére másnak nem esett bántódása.

A helyszínre több csendőr is kiérkezett, akiknek sikerült megfékezni az őrjöngő férfit, akit azonnal az Asztúriai Központi Egyetemi Kórház pszichiátriai osztályára vittek és egyelőre ott is tartják. A szemtanúk beszámolója szerint félmeztelen és csupa vér volt, a levágott fejet először a körforgalomba dobta, majd több autóhoz is hozzávágta.

Odaállt elém és felém dobta a fejet, majd újra kézbe vette, közben pedig nevetett. Amikor elhaladtam mellette és visszafordultam, azt láttam, hogy úgy játszik vele mint egy focilabdával

– írta le részletesen a hátborzongató eseményeket az egyik sofőr.

A csendőrség tájékoztatása szerint az áldozat a férfi apja, akinek holttestét a közelben találták meg. Jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy miért történt a brutális gyilkosság, ami megrendítette a környéken élőket. Az elkövetőről egyelőre annyit tudni, hogy korábban nem volt rendőrségi ügye.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Joan Cros / NurPhoto / NurPhoto az AFP-n keresztül)