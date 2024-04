Magyarország a kapuja az amerikai–közép-ázsiai kapcsolatoknak

Magyarország kiemelt szerepet tölt be nemcsak Európában, hanem a kontinens és a közép-ázsiai térség közötti kapcsolatokban – értettek egyet szakértők kedden a Magyar Külügyi Intézetnek (MKI) a Három tenger kezdeményezésről (3SI), valamint a Közép-Ázsiából Európába vezető, Középső folyosó nevű kereskedelmi útvonalról szóló kerekasztal-beszélgetésén.

A Három tenger kezdeményezés (3SI) az Adriai-, Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 13 ország, az Európai Unió tagállamainak közös kezdeményezése a régió kereskedelmi kapcsolatainak kiterjesztése érdekében. Az együttműködésben Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Románia vesz részt. Tavaly a 3SI két résztvevővel bővült: Ukrajna és Moldova társult országai lettek a kezdeményezésnek.

Fotó: A szerző felvétele

Magyarország mint hídfőállás Európa és Ázsia között

Magyarország egy puzzle-darabja egy nagy képnek – vázolta fel hazánk geopolitikai helyzetét Seremet Sándor, az MKI vezető kutatója, kutatócsoport-koordinátora. Hozzátette: azzal, hogy megfigyelő államként tagjai vagyunk a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ), nagyobb rálátása van hazánknak arra, hogy mi történik a két térségben. „Szerintem ez egy nagyon fontos szerep” – mutatott rá, kiemelve, hogy Magyarországon keresztül régiók kapcsolhatók össze egymással.

A Középső folyosó nem csak egy olyan útvonal, mely egyik országból a másikba halad át. Különböző ágai vannak, különböző országokon halad keresztül, melyek földrajzi, etnikai és kulturális téren is összekapcsolódnak

– vélekedett Seremet Sándor.

Az Ázsiát és Európát összekötő fő kereskedelmi útvonalak, piros színnel jelölve a Középső folyosó (Middle Corridor). Fotó: German Institute for International and Security Affairs

A szakértő kiemelte: a Középső folyosó a kaukázusi Georgián is keresztülhalad, mely 2023 decemberében tagjelölti státust kapott az Európai Unióban – Seremet Sándor reményét fejezte ki Georgia uniós csatlakozása kapcsán. Beszélt egyúttal az energiaügyi kapcsolatokról is, melyek diverzifikálásában szintén kulcsszerepet játszanak a közép-ázsiai országok, nemcsak Magyarország, de olyan államok esetében is, mint például Románia. Hasonló álláspontjának adott hangot James Jay Carafano, a washingtoni The Heritage Foundation agytröszt munkatársa is. A szakértő rámutatott, nagyhatalmi versengésnek vagyunk szemtanúi, noha nem éppen úgy zajlik napjainkban, mint a hidegháború idején, amikor egy éles vonal választotta el az embereket egymástól.

A Három tenger kezdeményezés és a Középső folyosó összekapcsolására egy lehetőségként kell tekintenünk, mely újra összekapcsolja azokat a folyamatokat, melyek az eurázsiai kontinensen erősítik egymást

– fogalmazott.